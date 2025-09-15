UK Charts: Borderlands 4 mit Spitzenloot zum Launch

2K Games holt zum Launch mit seinem Looter-Shooter Borderlands 4 die Höchstplatzierung in den UK Charts.

In den britischen Handelscharts steigt Borderlands 4 zum Launch direkt auf dem Loot-Thron ein. Dafür muss Mario Kart World weichen und in der Startaufstellung auf Platz 2 Position beziehen.

Donkey Kong Bananza machte gegenüber der Vorwoche zwei Bananen gut und nimmt den dritten Platz ein.

Zurück in die Top 10 kehrten zudem Mafia: The Old Country (von 13 auf 8) und Grand Theft Auto V (von 16 auf 9).

UK Charts KW 37/2025