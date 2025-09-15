UK Charts: Borderlands 4 mit Spitzenloot zum Launch

In den britischen Handelscharts steigt Borderlands 4 zum Launch direkt auf dem Loot-Thron ein. Dafür muss Mario Kart World weichen und in der Startaufstellung auf Platz 2 Position beziehen.
Donkey Kong Bananza machte gegenüber der Vorwoche zwei Bananen gut und nimmt den dritten Platz ein.
Zurück in die Top 10 kehrten zudem Mafia: The Old Country (von 13 auf 8) und Grand Theft Auto V (von 16 auf 9).
UK Charts KW 37/2025
- Borderlands 4
- Mario Kart World
- Donkey Kong Bananza
- EA Sports FC 25
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
- Minecraft
- Mario Kart 8 Deluxe
- Mafia: The Old Country
- Grand Theft Auto V
- Star Wars Outlaws
