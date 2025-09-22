UK Charts: Borderlands 4 verliert Spitzenposition

In den UK Charts muss sich Borderlands 4 dem Rennspiel Mario Kart World geschlagen geben.

Nur geringfügig gegenüber der Vorwoche sind die Änderungen für Bronze, Silber und Gold in den britischen Handelscharts.

Borderlands 4 von 2K Games stieg letzte Woche direkt auf dem ersten Platz ein. Diese Woche tauscht man wieder mit Mario Kart World, sodass das Rennspiel von Nintendo wieder die Spitzenposition übernimmt und der Looter-Shooter auf der Zwei seine Beute macht.

Unverändert liegt Donkey Kong Bananza weiterhin auf dem dritten Platz.

UK Charts KW38/2025