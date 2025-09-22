UK Charts: Borderlands 4 verliert Spitzenposition

Nur geringfügig gegenüber der Vorwoche sind die Änderungen für Bronze, Silber und Gold in den britischen Handelscharts.
Borderlands 4 von 2K Games stieg letzte Woche direkt auf dem ersten Platz ein. Diese Woche tauscht man wieder mit Mario Kart World, sodass das Rennspiel von Nintendo wieder die Spitzenposition übernimmt und der Looter-Shooter auf der Zwei seine Beute macht.
Unverändert liegt Donkey Kong Bananza weiterhin auf dem dritten Platz.
UK Charts KW38/2025
- Mario Kart World
- Borderlands 4
- Donkey Kong Bananza
- Minecraft
- Mario Kart 8 Deluxe
- EA Sports FC 25
- Grand Theft Auto V
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
- NBA 2K25
- The Witcher III: Wild Hunt – Game of the Year Edition
The Witcher III auf Platz 10. 👍🏻✌🏻
Verdient, bei solch einer schlechten Optimierung.
Und nächste Woche wirds EA FC26