UK Charts: Call of Duty: Black Ops 6 startet auf Platz 1 durch

In den britischen Handelscharts steigt Call of Duty: Black Ops 6 auf dem ersten Platz ein.

In den aktuellen Handelscharts hat sich Call of Duty: Black Ops 6 zum Lauch direkt an die Spitze gesetzt.

Im Vergleich zu Call of Duty: Modern Warfare II sind die physischen Verkäufe um 10 % gefallen, wie Christopher Dring von Gamesindustry.biz berichtet. Ursprung sind fast ausschließlich die Rückgänge der Xbox-Verkäufe, was durch die Integration in den Xbox Game Pass nachvollziehbar erscheint.

Ebenfalls neu in die Top 10 geschafft hat es SEGA mit Sonic X Shadow Generations. Der blaue Igel steigt auf dem dritten Platz ein. EA Sports FC 25 hält sich weiter auf der zwei.

UK Charts KW43/2024