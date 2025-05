UK Charts: Clair Obscur: Expedition 33 holt sich Gold

Autor:, in / UK Charts

Im dritten Anlauf erreicht Clair Obscur: Expedition 33 die Spitzenposition in den britischen Charts.

Nachdem das Debüt von Clair Obscur: Expedition 33 in seiner Launch-Woche nur für den zweiten Platz reichte, erklimmt das Taktik-Rollenspiel in der dritten Woche den ersetn Platz in den UK Charts.

Minecraft für Nintendo Switch rangiert direkt dahinter, gefolgt von Astro Bot.

Monster Hunter Wilds hat es derweil wieder zurück in die Top 10 geschafft. Von Platz 24 sprang es auf die Sieben.

UK Charts KW19/2025