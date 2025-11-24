UK Charts: Clair Obscur: Expedition 33 zurück in den Top 10

In den aktuellen UK Charts tauschen die drei Erstplatzierten ihre Positionen aus. EA Sports FC 26 holt sich die Spitzenposition zurück, während Mario Kart World sich direkt dahinter einreiht. Call of Duty: Black Ops 7 muss seinen Thron abgeben und den dritten Platz einnehmen.
Einen riesigen Sprung zurück in die Top machte Clair Obscur: Expedition 33. Aktuelle auf Platz sieben,, befand sich das Rollenspiel in der Vorwoche noch auf der 35.
UK Charts KW47/2026
- EA Sports FC 26
- Mario Kart World
- Call of Duty: Black Ops 7
- Battlefield 6
- Pokémon Legends: Z-A
- Donkey Kong Bananza
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hogwarts Legacy
- Ghost of Yōtei
- Mario Kart 8 Deluxe
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
1 Kommentar AddedMitdiskutieren
Sehr schön. 🥳 Clair Obscur: Expedition 33 ist einfach ein fantastisches Spiel. 💚