UK Charts: Clair Obscur: Expedition 33 zurück in den Top 10

Mehr als zwanzig Plätze gut macht Clair Obscur: Expedition 33 in den aktuellen UK Charts und positioniert sich wieder in den Top 10.

In den aktuellen UK Charts tauschen die drei Erstplatzierten ihre Positionen aus. EA Sports FC 26 holt sich die Spitzenposition zurück, während Mario Kart World sich direkt dahinter einreiht. Call of Duty: Black Ops 7 muss seinen Thron abgeben und den dritten Platz einnehmen.

Einen riesigen Sprung zurück in die Top machte Clair Obscur: Expedition 33. Aktuelle auf Platz sieben,, befand sich das Rollenspiel in der Vorwoche noch auf der 35.

UK Charts KW47/2026