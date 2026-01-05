UK Charts: Clair Obscure wagt erneuten Sprung in die Top 10

Während die Top 3 der UK Charts derzeit in festen Händen sind, wagt Clair Obscur: Expedition 33 einen erneuten Angriff.

EA Sports 2026 und Mario Kart World dominieren weiter die britischen Verkaufscharts, während Call of Duty: Black Ops 7 seine starke Position behauptet und das Ranking stabil hält.

Der aktuelle Teil der Fußball-Videospielreihe verteidigt unangefochten die Nummer eins und bleibt damit das meistverkaufte Game der Woche. Mario Kart World hält sich ebenso souverän auf Platz zwei, gefolgt von Call of Duty: Black Ops 7, das weiterhin auf dem dritten Rang steht und seine Präsenz im Shooter‑Segment festigt.

Auf dem vierten Platz sorgt Clair Obscur: Expedition 33 für frischen Schwung. Der Titel kehrt nach einem deutlichen Sprung zurück in die Top 10 und gibt damit ein neues Lebenszeichen von sich.

Auch Mortal Kombat 11 Ultimate meldet sich eindrucksvoll zurück. Nach einem Platz im hinteren Bereich der Charts katapultiert sich das Fighting‑Game mit einem massiven Sprung von Rang 18 auf die Acht.

UK Charts KW01/2026