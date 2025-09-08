UK Charts: Cronos: The News Dawn und Hell is Us starten in den Top 10

Um zwei Plätze nach unten verkriecht sich Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. In der Vorwoche noch auf Platz 1, befindet man sich in den aktuelle UK Charts noch auf dem dritten Platz.
Mario Kart World fährt um eine Position nach vorn und führt jetzt die Top 10 an, während sich EA Sports FC 25 direkt dahinter befindet.
Sowohl Cronos: The News Dawn (Platz 4) als auch Hell is Us (Platz 6) haben es in der Launchwoche in die Top 10 geschafft. Das Treppchen blieb ihnen allerdings verwehrt.
UK Charts KW36/2025
- Mario Kart World
- EA Sports FC 25
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
- Cronos: The New Dawn
- Donkey Kong Bananza
- Hell is Us
- Star Wars Outlaws
- Minecraft
- Mario Kart 8 Deluxe
- Gears of War Reloaded
Horrorspiele gehören auch nicht zum Mainstream, ich denke höher wird Cronos erstmal nicht kommen.
Da hast du Recht mit Mainstream👍 somit ist Platz 4 schon beachtlich für Cronos The New Dawn.Ich finde aber das das Horror-Genre immer mehr in kommen ist🎮😉✌️.