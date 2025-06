UK Charts: Death Stranding 2 steigt ganz oben ein

Autor:, in / UK Charts

Mit dem Nachfolger von Death Stranding steigt Kojima Productions ganz oben in den britischen Charts ein.

Einen Neueinsteiger gibt s in dieser Woche in den britischen Handelscharts.

Entwickler-Legende Hideo Kojima steigt in den UK Charts mit Death Stranding 2: On the Beach direkt auf dem ersten Platz ein und schickt damit Mario Kart World um eine Position nach unten. Auch die Ultimate Edition von Cyberpunk 2077 fällt um einen Platz und ist nun auf der drei.

UK Charts KW26/2025