UK Charts: Die Mafia verliert ihren Einfluss

Keinen großen Einfluss hat die Mafia auf die britischen Handelscharts. Nachdem Mafia: The Old Country in der letzten Woche seinen Launch auf dem ersten Platz feierte, verliert es diese Woche seine Spitzenposition und fällt auf die zwei. Mario Kart World holt sich hingegen seine Pole-Position zurück.
Zurück in die Top 10 zaubert sich die LEGO Harry Potter Collection. Zuletzt auf Platz 31, liegt die Spielesammlung derzeit auf dem achten Platz.
UK Charts KW33/2025
- Mario Kart World
- Mafia: The Old Country
- Donkey Kong Bananza
- Hogwarts Legacy
- Cyberpunk 2077
- Mortal Kombat 11 Ultimate Edition
- LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga
- LEGO Harry Potter Collection
- Minecraft
- Mario Kart 8 Deluxe
Von Platz 31 auf Platz 8 für die LEGO Harry Potter Collection, das ist crazy😂😂😂
Ist aber auch ein super Spiel mit tollem Humor. Das dich zwei der besten Spiele dieser Generation, Cyberpunk 2077 und Hogwarts Legacy, immer noch so gut verkaufen finde ich super. Natürlich auch super das Minecraft weiter Geld in die Kassen von Microsoft spült. Und auch der zweite Platz für Mafia: The Old Country ist immer noch sehr stark👍
Hogwarts muss ich noch nachholen, aber meine Frau meint ich MUSS es spielen. Bin gerade an Cyberpunk dran und finde auch, es ist einer der besten Spiele dieser Generation, man wird so in den Bann gezogen und die Synchronsprecher sind so on point gewählt.
Du hast Hogwarts Legacy noch nicht gespielt? Unfassbar 😱😱😱
Einfach ein fantastisches Spiel. Ich weiß ja nicht ob du die Filmreihe so wie ich magst, aber als Fan macht es noch mehr Spaß mit den ganzen Referenzen und Anspielungen.
Und Cyberpunk 2077 ja, einfach wow. Du hast Recht, man wird in den Bann gezogen. Die unfassbar starke Spielwelt und Story, tolle Charaktere, die ganzen Möglichkeiten und die Gesellschaftskritik. Man könnte es 1:1 auf die heutige Gesellschaft übertragen. Es gibt eine Szene mit Johnny Silverhand, will nicht spoilern, aber was er da alles sagt und redet, wow, einfach nur genial und übertragbar auf die heutige Zeit.
Na dann, weiterhin viel Spaß mit dem Meisterwerk.
Jetzt wirst du mich geistig lynchen, aber ich hab nichtmal der Stein der weisen geguckt 😂 Das Spiel hab ich damals gekauft für meine Frau,also ist es da, vielleicht demnächst, aber nach Cyberpunk brauche ich erstmal Pause, sonst kann ich gar nicht mehr laufen😅
Ja ich bin schon sehr weit im Spiel, ich denke maximal 2 Tage dann bin ich durch. Ja die Story ist heftig übertragbar, aber auch projizierbar auf unsere Zukunft und das die Währung Eurodollar da ist, ist sowas von nicht abwegig, wenn man bedenkt was gerade so auf der Welt los ist, also CD Projekt ist wirklich ein absolut krankes Studio. Ich spiele seit 4 Tagen ca., von mittags bis nachts und kann nicht aufhören, mein Rücken und meine Knochen tun schon weh,aber ich kann nicht aufhören. Da ich ja gerade mitten drinn bin, kann ich gar ni ht alles aufzählen, was alles sp krass ist, weil ich überwältigt bin.
Ahso und ich habe mich wirklich in Panam verliebt (aber psscht wegen meiner Frau)
„Jetzt wirst du mich geistig lynchen, aber ich hab nichtmal der Stein der weisen geguckt 😂“
Könntest du dich hier bitte mit sofortiger Wirkung löschen?
*User Robilein has blocked the Account of Teddofryo*
Spaß beiseite😂😂😂
Habe mit Harry Potter auch nie was anfangen können, dachte ist zu kindisch oder so. Aber dann habe ich mich überreden lassen und ich bereue es nicht. Aber auch als „Nicht Fan“ macht das Spiel echt viel Spaß. Und wer weiß, vielleicht überredet es dich zur Filmreihe😜
Und zum zweiten Absatz zu Cyberpunk 2077, danke dafür. Diese Liebe hat dieses großartige Spiel verdient. Ja, man sieht da wirklich reale Parallelen für die Zukunft wie, nicht lachen, Skynet zu Terminator 2. Südkoreanische Forscher haben vor kurzem intelligentes Flüssigmetall entwickelt das sich von alleine trennen- und zusammensetzen kann. Klar, ist jetzt nicht auf der Stufe vom T-1000. Aber mulmig wird einem da trotzdem. Ich denke immer solche Science-Fiction Sachen sind Warnungen an unsere Menschheit, aber wir beachten die einfach nicht sondern machen fleißig weiter🙈🙈🙈
Und ja, Panam ist echt Hot🤭🤭🤭
Der Hype von Mafia 4 flacht langsam ab, war klar.
Hauptsache die blauen Jimmys mussten mit den VKZ flexen. 💩
Die Multiplattform-Strategie von Sony steigt denen wohl zu Kopf. 😎
#FullSlate
Naja, kann ja nicht jeder so ruhig, objektiv, logisch nachvollziehbar und höflich argumentieren wie du.
Richtig und wichtig 🤌🏾
Einige gehen halt etwas kerniger zur Sache, andere (💙) machen es geschickter durch die Hintertür, ich mag eher die, die vorneheraus klar ihre Meinung vertreten, nicht so wie einige PS Fanboys hier mit Unterwanderungstaktiken.