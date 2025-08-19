UK Charts: Die Mafia verliert ihren Einfluss

Keinen großen Einfluss hat die Mafia auf die britischen Handelscharts. Nachdem Mafia: The Old Country in der letzten Woche seinen Launch auf dem ersten Platz feierte, verliert es diese Woche seine Spitzenposition und fällt auf die zwei. Mario Kart World holt sich hingegen seine Pole-Position zurück.

Zurück in die Top 10 zaubert sich die LEGO Harry Potter Collection. Zuletzt auf Platz 31, liegt die Spielesammlung derzeit auf dem achten Platz.

UK Charts KW33/2025