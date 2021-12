UK Charts: EA und Activision Blizzard beherrschen Weihnachtsgeschäft

EA und Activision Blizzard beherrschen seit Jahren die Weihnachtsverkäufe in den UK Charts und daran ändert sich nichts in 2021.

EA und Activision Blizzard führen die Weihnachtsverkaufs-Charts in Großbritannien an und sind insgesamt die größten Publisher im britischen Weihnachtsgeschäft. Die Daten von GFK zeigen, dass FIFA und Call of Duty in neun verschiedenen Weihnachtsperioden die Nummer 1 waren.

Laut einer aktuellen Marktanalyse der GFK (via GamesIndustry) über den physischen Einzelhandel mit Spielen im Vereinigten Königreich haben sich EA und Activision Blizzard seit 1984 als die Top-Publisher während der Weihnachtszeit entpuppt.

In den vergangenen 37 Jahren haben die beiden Branchenriesen die Liste Jahr für Jahr angeführt, und 2021 sind beide fast gleichauf, was die Anzahl der Wochen angeht, die sie von 1984 bis heute an der Spitze der britischen Weihnachtscharts verbracht haben.

Electronic Arts war 13 Mal an der Spitze der Weihnachts-Charts, während Activision 10 Mal den Thron bestieg. Der Grund für die Beliebtheit von EA ist die FIFA-Franchise, die Jahr für Jahr ein großes Publikum anzieht. FIFA 22 führte auch die Weihnachts-Charts 2021 an. EA hatte mit Need for Speed und Medal of Honor ebenfalls mehrere Spitzenplätze in den Weihnachtscharts erreicht.

Activision Blizzard konnte den ersten Spitzenplatz 1984 mit Ghostbusters erreichen, dann 2007 mit Call of Duty 4: Modern Warfare und in den Jahren danach mit mehreren anderen Call of Duty-Titeln.

Zu den weiteren Spitzenreitern an Weihnachten gehören The Elder Scrolls 5: Skyrim von Bethesda und The Legend of Zelda: Ocarina of Time von Nintendo.

Seht euch dazu die vollständige Tabelle an: