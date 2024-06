UK Charts: Elden Ring DLC verpasst den Thron

Autor:, in / UK Charts

Die Shadow of the Erdtree-Erweiterung zu Elden Ring verpasst den Thron in den britischen Top 10 nur knapp.

Für den ersten Platz hat es in den Top 10 der britischen Charts nicht ganz gereicht. Die Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree debütiert auf Platz zwei. Den Thron holte sich EA Sports FC 24 zurück. Hogwarts Legacy machte gegenüber der Vorwoche drei Plätze gut und zaubert derzeit auf dem dritten Platz.

Weiterer Neueinsteiger, der es in die Top 10 geschafft hat, ist das narrative Horrorspiel Still Wakes the Deep. Der Titel ist auch im XBox Game Pass spielbar.

UK Charts KW25/2024