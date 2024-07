UK Charts: Elden Ring gleich doppelt vertreten

Autor:, in / UK Charts

Gleich doppelt vertreten ist das Rollenspiel Elden Ring in den Top 10 der britischen Handelscharts.

In der Launch-Woche verpasste Elden Ring nur knapp den Thron, als die große Erweiterung Shadow of the Erdtree erschien.

Zwar ist auch diese Woche keine Spitzenposition für FromSoftware und Bandai Namco Entertainment drin, dafür ist man aber gleich zweimal in den Top 10 vertreten.

Das Hauptspiel Elden Ring kletterte von Platz 15 der Vorwoche hoch auf den vierten Platz. Die Shadow of the Erdtree Edition ist gegenüber der letzten Woche von der zwei auf die sechs gerutscht.

Einziger Neueinsteiger in den Top 10 und auch gleich auf dem ersten Platz gelandet ist Luigi’s Mansion 2 HD.

UK Charts KW26/2024