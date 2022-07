UK Charts: F1 22 fährt weiterhin auf Pole Position

Autor:, in / UK Charts

Die Pole Position kann F1 22 auch in der zweiten Woche seit Erscheinen keiner in den UK Handelscharts streitig machen.

Auch in der zweiten Woche kann das Rennspiel F1 22 seine Position in den UK Handelscharts behaupten. Die Pole Position verteidigt Codemasters gegen Horizon Forbidden West und Nintendo Switch Sports, die, ebenfalls wie in der Vorwoche, die Plätze zwei und drei belegen.

Neu in der Startaufstellung ist Klonoa Phantasy Reverie Series. Die Plattformer-Sammlung steigt mit Platz 5 im mittleren Feld der Top 10 ein.

UK Charts KW 27/2022