UK Charts: FIFA 23 holt sich den ersten Platz

Erfolgreich startete FIFA 23 auf Platz eins in die UK Handelscharts und verwies Splatoon 3 auf den zweiten Platz. Einen gewaltigen Sprung von Platz 10 hoch auf Platz drei machte indessen LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Die PlayStation-Konsolen dominieren einmal mehr die Verkaufszahlen von FIFA 23. So wurden 41 % der Exemplare auf der PlayStation 5 verkauft. Weitere 30 % gingen an die PlayStation 4. Auf der Xbox One kamen 17 % aller Verkäufe zustande, gefolgt von Nintendos Switch und der Xbox Series X/S mit jeweils 6 %.

Nicht in die Top Ten schafften es die Neuerscheinungen Valkyrie Elysium (Einstieg auf Platz 12) und The Legend of Heroes: Trails from Zero (Einstieg auf Platz 18).

Top 10 UK Charts KW 39/2022