UK Charts: Fußball kickt weiterhin auf Platz Eins

In der aktuellen Platzierung der UK Charts hat sich in der vergangenen Woche nicht viel auf den obersten Treppchen getan. Wie in der Vorwoche belegt König Fußball die Spitzenposition in Form von EA Sports FC 25.

Hogwarts Legacy und Call of Duty: Black Ops 6 tauschten gegenüber der Vorwoche lediglich die Plätze. So zaubert das Rollenspiel von Warner Bros. Interactive auf der zwei, während Call of Duty auf der drei ballert.

Die Plätze vier bis sechs gehen an Nintendo mit Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo Switch Sports und Super Mario Party Jamboree.

Wir sind gespannt, wo Indiana Jones und der Große Kreis in dieser Woche in die Charts einsteigen wird.

UK Charts KW49/2024