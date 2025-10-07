UK Charts: Ghost of Yōtei sichert sich ersten Platz

Neue Releases wirbeln UK‑Charts durcheinander: Ghost of Yōtei führt die Rangliste an.

Einige Neuveröffentlichungen haben die britischen Handelscharts aufgewirbelt und somit Schwung in die bisherigen Platzierungen gebracht.

Das Action-Adventure Ghost of Yōtei katapultierte sich zum Launch direkt auf den ersten Platz, womit man EA Sports FC 26 auf den zweiten Platz verwies.

Mit Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 erschien zudem ein Bundle, welches sich den dritten Platz in den Top 10 sichern konnte.

Ebenfalls neu eingestiegen ist Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles. Das Rollenspiel von Square Enix schaffte es auf den fünften Platz.

Auf dem neusten Platz landete mit Die Sims 4: Auf ins Abenteuer! Das jüngste Erweiterungspack für die Lebenssimulation ebenfalls in die Top-Platzierungen.

UK Charts KW40/2025