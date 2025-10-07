UK Charts: Ghost of Yōtei sichert sich ersten Platz

Image: Ghost of Yōtei

Neue Releases wirbeln UK‑Charts durcheinander: Ghost of Yōtei führt die Rangliste an.

Einige Neuveröffentlichungen haben die britischen Handelscharts aufgewirbelt und somit Schwung in die bisherigen Platzierungen gebracht.

Das Action-Adventure Ghost of Yōtei katapultierte sich zum Launch direkt auf den ersten Platz, womit man EA Sports FC 26 auf den zweiten Platz verwies.

Mit Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 erschien zudem ein Bundle, welches sich den dritten Platz in den Top 10 sichern konnte.

Ebenfalls neu eingestiegen ist Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles. Das Rollenspiel von Square Enix schaffte es auf den fünften Platz.

Auf dem neusten Platz landete mit Die Sims 4: Auf ins Abenteuer! Das jüngste Erweiterungspack für die Lebenssimulation ebenfalls in die Top-Platzierungen.

UK Charts KW40/2025

  1. Ghost of Yōtei
  2. EA Sports FC 26
  3. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  4. Mario Kart World
  5. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
  6. Silent Hill f
  7. Donkey Kong Bananza
  8. Minecraft
  9. Die Sims 4: Auf ins Abenteuer!
  10. NBA 2K25

  1. Vayne1986 15475 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 07.10.2025 - 17:32 Uhr

    Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles auf Platz 5 supi. 👍🏻 Macht Spaß bisher. ♥️

    0
  2. ShadowTerror90 53750 XP Nachwuchsadmin 6+ | 07.10.2025 - 17:33 Uhr

    Das war ja wohl zu erwarten Platz 1 🤷🏻‍♂️

    Nintendo ist aber auch stark vertreten.

    0
  3. Wartenaufwunder 135550 XP Elite-at-Arms Silber | 07.10.2025 - 17:42 Uhr

    Der Anfang ist auch wirklich ganz toll ☺️ sieht so schön aus… hatte noch nicht viel Zeit aber freu mich drauf.

    Als Fan seit Kindheitstagen liebe ich dieses setting einfach sehr.

    0
  4. Katanameister 214000 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 07.10.2025 - 17:43 Uhr

    Silent Hill nur auf Platz 6, wird sich wohl nicht lange in den Top 10 halten können.

    0
  6. Robilein 1162150 XP Xboxdynasty Legend Gold | 07.10.2025 - 17:53 Uhr

    Ghost of Yōtei ist wohl mit der Metacritic von 86 nicht das erwartete Meisterwerk geworden. Aber trotzdem war Platz 1 klar. Silent Hill f auf Platz 6 ist stark für diese Art Spiel. Und Minecraft in den Top 10 natürlich gut für Microsoft.

    0
    • buimui 440290 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 07.10.2025 - 17:55 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Ich finde eine 86 sehr gut. Aber ich weiß auf was du hinaus willst. Eine 80er Wertung bei Xbox ist Schrott und Fail und bei Playstation ein Meisterwerk. Lass dich von den Trollen einfach nicht ärgern.

      0
  7. buimui 440290 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 07.10.2025 - 17:57 Uhr

    Ist wohl auch ein tolles Spiel geworden. Was ich gesehen habe, sieht sehr gut und stimmig aus.

    0

