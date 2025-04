UK Charts: Hogwarts Legacy verzaubert die Top 10

Autor:, in / UK Charts

Hogwarts Legacy ist zurück in den britischen Charts und landet direkt auf den obersten Platz.

Ein alter Bekannter hat sich nicht nur zurück in die Top 10, sondern auf den ersten Platz gezaubert.

Das Rollenspiel Hogwarts Legacy stand in der Vorwoche noch auf Platz 13 der UK Charts und führt diese in der aktuellen Woche an. Damit verdrängt man Assassin’s Creed Shadows auf Platz fünf.

SONY’s Astro Bot hingegen bleibt unerschütterlich auf dem zweiten Platz.

Das Kampfspiel TEKKEN 8 steigt wieder neu in die Charts ein und fightet sich auf die drei.

UK Charts KW15/2025