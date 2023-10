UK Charts: Lords of the Fallen debütiert auf Platz 4

Lords of the Fallen debütiert auf Platz vier in den UK-Charts. Forza Motorsport reiht sich auf Platz 23 ein, EA SPORTS FC ist weiter an der Spitze.

Trotz einem problembehafteten Start schafft es das frisch veröffentlichte Rollenspiel Lords of the Fallen in der ersten Woche auf Platz vier der physischen Verkaufscharts in UK.

Platz eins schnappt sich zum dritten Mal hintereinander die Fußballsimulation EA SPORTS FC 24 trotz um 36 Prozent gesunkener Verkäufe. Platz zwei belegt ebenfalls wie in der Vorwoche Assassin’s Creed Mirage. Die Verkäufe des Ubisoft-Spiels gingen sogar um 77 Prozent zurück.

Um 116 Prozent gestiegene Verkaufszahlen kann hingegen das auf Platz drei liegende Star Wars Jedi: Survivor vorweisen. Ursächlich hierfür: eine Rabatt-Aktion der PlayStation 5-Version.

Ebenfalls von Rabatten profitieren konnten Mario + Rabbids Sparks of Hope und Red Dead Redemption, die Platz fünf und sechs belegen. Forza Motorsport steigt auf Platz 23 ein, was höchstwahrscheinlich auch mit der Game Pass-Verfügbarkeit des Rennspiels zu tun haben könnte.

Im Gegensatz zu Vorwoche nicht mehr in den Top zehn zu finden sind die beiden Nintendo Switch-Titel The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Detektiv Pikachu kehrt zurück.

UK Charts KW41/2023