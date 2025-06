UK Charts: Mario Kart World behält Pole Position

Der Klempner dreht seine Runden weiter auf dem ersten Platz mit Mario Kart World, während die Ultimate Edition von Cyberpunk 2077 gegenüber der Vorwoche um drei Plätze hinauf auf die zwei klettert.

Hogwarts Legacy zaubert hingegen weiter auf dem dritten Platz um die Gunst der Spieler.

Der höchste Neueinsteiger in der vergangenen Woche war RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army aus dem Hause SEGA.

UK Charts KW25/2025