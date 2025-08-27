UK Charts: Mario Kart World fährt weiter ganz vorn

Die aktuellen UK Charts werden von zwei Spielen aus dem Hause Nintendo angeführt. Mario Kart World behauptet sich weiterhin auf dem ersten Platz, während Mafia: The Old Country auf die Sieben fällt, um Donkey Kong Bananza Platz zu machen.

Einen gehörigen Sprung zurück in die Charts gelingt Electronic Arts mit EA Sports FC 25. Von Platz 12 in der Vorwoche geht es auf den dritten Platz.

Doch auch Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 vollführt ein paar Tricks, mit denen man von der 29 zurück in die Charts auf der Zehn landet.

UK Charts 34/2025