UK Charts: Mario Kart World fährt weiter ganz vorn

Die aktuellen UK Charts werden von zwei Spielen aus dem Hause Nintendo angeführt. Mario Kart World behauptet sich weiterhin auf dem ersten Platz, während Mafia: The Old Country auf die Sieben fällt, um Donkey Kong Bananza Platz zu machen.
Einen gehörigen Sprung zurück in die Charts gelingt Electronic Arts mit EA Sports FC 25. Von Platz 12 in der Vorwoche geht es auf den dritten Platz.
Doch auch Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 vollführt ein paar Tricks, mit denen man von der 29 zurück in die Charts auf der Zehn landet.
UK Charts 34/2025
- Mario Kart World
- Donkey Kong Bananza
- EA Sports FC 25
- Hogwarts Legacy
- Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
- Mortal Kombat 11 Ultimate
- Mafia: The Old Country
- Minecraft
- Mario Kart 8 Deluxe
- Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Yeah. Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 wieder in den Top 10. 🥳✌🏻
Mario Kart wie so oft auf Platz 1.
Wie wird das eigentlich gerechnet ? Zählt das dazu wenn sie Switch 2 Bundles verkaufen mit Mario Kart ?
Bestimmt, Astrobot war deswegen vor einigen Monaten auch in den Charts, meine ich.
Ja, Konsolen-Bundles zählen als physischer Verkauf.
Wundert niemanden, Nintendo Spiele nicht physisch zu kaufen wäre mehr als dumm.
Hier zählen auch die digitalen Codes in dem Switch 2-Bundle.
Wobei es ja einen ordentlichen Aufruhr in der Community gab/gibt wegen den Game Key Cards.
Ja Mario Kart ist wo doch nicht so schlecht wie viele sagen.?!
Da war ziemlich schnell die Luft raus. Ich kenne keinen mehr der das noch spielt. Kein Vergleich zu Mario Kart 8 Deluxe, was zig Jahre gezockt wurde und immer noch in den Charts ist
OK ich kann da nicht mitreden habe keine Switch 2 aber Mario Kart 8 ist gut.
Mario Kart World hat viel Potenzial das aber durch dumme Design Entscheidungen nicht zur Geltung kommt.
Man beginnt eine Meisterschaft ganz klassisch mit 3 Runden auf Strecke xy, dann geht es zur nächsten Strecke. Der Weg zur nächsten Strecke ist aber bereits das 2. Rennen, der Weg zum nächsten Rennen ist immer sehr grade, also ist kaum Skill von Nöten.
Endlich bei der 2. Strecke angekommen fährt man da nur noch EINE Runde…😑
und weiter geht’s dann zur 3.
Die angepriesene Open World ist zwar schön anzusehen bietet praktisch aber nichts.
Ein paar versteckte Münzen und ein paar Schalter die Ringe erscheinen lassen durch die man schnell durchfährt.
Das wars! Keine speziellen Quests, Aufgaben oder sonst irgendwas, nichts!
Zudem gibt es im Vergleich zu Mario Kart 8 Erheblich weniger Strecken, ich glaub 32 zu 90 oder so.
OK danke für die Info
Vielleicht hol ik dieses Jahr den 3 kleinen eine switch 😅✌🏻 dann kann ik endlich wieder Mario kart fahren 🐙
Also sind die 3 kleinen die Tarnung damit du Mario Kart fahren kannst?😂😂😂
Mario Kart World überzeugt mich persönlich nicht.
Für die ein oder andere Session reicht Mario Kart 8 allemal.
Das Hogwarts noch so Hoch im Kurs steht ist bemerkenswert.
Verständlich, mir hat es sehr gut gefallen.
Ist auch gerade im Sale im Store, für die 15€ macht man gar nichts falsch, wenn man sich auch nur ein bisschen fürs Harry Potter Universum begeistern kann. Vor allem die Gefährten Questreihen sind sehr gut, fand ich.