UK Charts: Mass Effect: Legendary Edition sichert sich Spitzenposition

Zum Launch holt sich die Mass Effect: Legendary Edition die Spitzenposition in den englischen Handelscharts.

Die Normandy, im Landeanflug auf die englischen Handelscharts, hat sich direkt auf dem ersten Platz begeben.

Die Mass Effect: Legendary Edition konnte in seiner Launch-Woche das Horrorspiel Resident Evil: Village verdrängen und schob es um einen Platz nach unten. Dabei fielen 68 % der Verkäufe auf Konsolen auf die PS4-Version.

Die Verfügbarkeit von Spider-Man: Miles Morales auf PlayStation 5 sorgte für einen Sprung von Platz 12 der Vorwoche auf Platz 3.

Weiterhin feierte das Unterwasser-Abenteuer Subnautica: Below Zero seinen Launch. In den Charts konnte sich das Spiel einen soliden Platz im Mittelfeld sichern.

UK Charts KW19/2021 (physisch)