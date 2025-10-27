UK Charts: Pokémon Legends: Z-A verteidigt Thron

Pokémon Legends: Z-A bleibt auch in der zweiten Woche stark und verteidigt den Thron gegen Fußball und Geballer.

Die Protagonisten auf dem Treppchen der britischen Handelscharts sind gleichgeblieben, nur die Reihenfolge hat sich gegenüber der Vorwoche etwas verändert.

Pokémon Legends: Z-A kann sich weiterhin auf dem ersten Platz behaupten. EA Sports FC 26 und Battlefield 6 haben die Plätze getauscht. Der Shooter ist in dem Fall der Benachteiligte und rutscht etwas ab.

Jurassic World Evolution 3 brüllt sich zum Einstieg auf Anhieb mit dem fünften Platz ins Mittelfeld.

Nicht in die Top 10 geschafft haben es die Neuerscheinungen Ninja Gaiden 4 (Platz 12) und The Outer Worlds 2 (Platz 16). Letzteres war nur im Frühzugang erhältlich und erscheint am Mittwoch offiziell.

UK Charts KW43/2025

  1. Pokémon Legends: Z-A
  2. EA Sports FC 26
  3. Battlefield 6
  4. Mario Kart World
  5. Jurassic World Evolution 3
  6. Ghost of Yōtei
  7. Tomb Raider IV-VI Remastered
  8. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  9. Minecraft
  10. Donkey Kong Bananza

