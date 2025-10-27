UK Charts: Pokémon Legends: Z-A verteidigt Thron

Die Protagonisten auf dem Treppchen der britischen Handelscharts sind gleichgeblieben, nur die Reihenfolge hat sich gegenüber der Vorwoche etwas verändert.
Pokémon Legends: Z-A kann sich weiterhin auf dem ersten Platz behaupten. EA Sports FC 26 und Battlefield 6 haben die Plätze getauscht. Der Shooter ist in dem Fall der Benachteiligte und rutscht etwas ab.
Jurassic World Evolution 3 brüllt sich zum Einstieg auf Anhieb mit dem fünften Platz ins Mittelfeld.
Nicht in die Top 10 geschafft haben es die Neuerscheinungen Ninja Gaiden 4 (Platz 12) und The Outer Worlds 2 (Platz 16). Letzteres war nur im Frühzugang erhältlich und erscheint am Mittwoch offiziell.
UK Charts KW43/2025
- Pokémon Legends: Z-A
- EA Sports FC 26
- Battlefield 6
- Mario Kart World
- Jurassic World Evolution 3
- Ghost of Yōtei
- Tomb Raider IV-VI Remastered
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Minecraft
- Donkey Kong Bananza
2 Kommentare
Uii, Tomb Raider IV-VI Remastered in den Top 10. ♥️
Dachte das neue Pokemon soll mies sein