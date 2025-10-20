UK Charts: Pokémon vertreibt Battlefield vom Thron

Im Krieg kann man nicht immer nur gewinnen. Battlefield 6 spürt das in den britischen Charts am eigenen Leibe. Letzte Woche noch auf dem ersten Platz gestartet, muss sich der Shooter legendären bunten Kreaturen geschlagen geben und mit der Zwei vorliebnehmen. Das neue Pokémon Legends: Z-A führt zum Einstand die Charts an.

Auch EA Sports FC26 wird mitgerissen und fällt um einen Rang nach unten.

UK Charts 42/2025