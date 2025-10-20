UK Charts: Pokémon vertreibt Battlefield vom Thron

Im Krieg kann man nicht immer nur gewinnen. Battlefield 6 spürt das in den britischen Charts am eigenen Leibe. Letzte Woche noch auf dem ersten Platz gestartet, muss sich der Shooter legendären bunten Kreaturen geschlagen geben und mit der Zwei vorliebnehmen. Das neue Pokémon Legends: Z-A führt zum Einstand die Charts an.
Auch EA Sports FC26 wird mitgerissen und fällt um einen Rang nach unten.
UK Charts 42/2025
- Pokémon Legends: Z-A
- Battlefield 6
- EA Sports FC 26
- Mario Kart World
- Ghost of Yōtei
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Little Nightmares III
- Minecraft
- Donkey Kong Bananza
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Pokémon halt.. ist auch der Grund wieso sich Game Freak keinerlei Mühe geben muss. Es wird halt eh gekauft..