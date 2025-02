UK Charts: Sniper Elite: Resistance nimmt Gold aufs Korn

Autor:, in / UK Charts

Als einziger Neueinsteiger in den Top 10 erreicht das von Rebellion entwickelte Sniper Elite: Resistance die Spitzenposition und verdrängt in den britischen Charts Call of Duty: Black Ops 6.

Mario Kart 8 Deluxe hingegen zeigt sich unbeeindruckt und verteidigt auf der Zwei seinen Platz der Vorwoche.

UK Charts KW05/2025