UK Charts: Split Fiction führt Top 10 an

In den britischen Charts führt Split Fiction die Top 10 an, doch auch weitere Neueinsteiger wirbeln die Liste auf.

Vier Neuerscheinungen bringen frischen Wind in die aktuellen Top 10-Spielecharts in Großbritannien.

Das Action-Adventure Split Fiction katapultierte sich zum Launch auf den ersten Platz. Dafür musste Monster Hunter Wilds dem Thron weichen und setzt seine Jagd auf dem zweiten Platz fortsetzen.

Der DLC Die Sims 4: Vom Hobby zum Business belegt als Neustart den dritten Platz. Ebenfalls neu und direkt dahinter folgt Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars.

Schließlich erreichte das in der letzten Woche veröffentlichte Two Point Museum den neuen Platz und sicherte sich damit den Einzug in die Top 10.

UK Charts KW10/2025