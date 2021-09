Ultimate Chicken Horse: Neuer Charakter, Level und mehr im Anmarsch

Autor:, in / Ultimate Chicken Horse

Zu Ultimate Chicken Horse wird am 20. September 2021 neuer Charakter, ein Level und mehr im kostenlosen Inhaltsupdate veröffentlicht.

Entwickler Clever Endeavour Games gibt bekannt, dass für Ultimate Chicken Horse am 20. September 2021 ein kostenloses Inhaltsupdate ansteht. Eingeführt wird ein neuer Charakter in die tierische Party, einen weiteren Level und eine Handvoll neuer Outfits.

Hippopotamus bringt die Bude zum Beben. Sein alternativer Skin Triceratops ist mit dem gesamten regulären Hippo-Zubehör kompatibel. Sobald ihr euch mit Hippo vertraut gemacht habt, könnt ihr schicke Accessoires für Hippo und Triceratops freischalten.

Neue Accessoires

Cowboy-Stiefel: Während Hippo normalerweise Tanzschuhe trägt, werden sie manchmal gegen diese treuen Stiefel ausgetauscht.

Während Hippo normalerweise Tanzschuhe trägt, werden sie manchmal gegen diese treuen Stiefel ausgetauscht. Luftballon: Der Ballon, den Hippo auf dem Rummelplatz aufgelesen hat, heißt Wilson.

Der Ballon, den Hippo auf dem Rummelplatz aufgelesen hat, heißt Wilson. Floatie: Hippo kann nicht schwimmen, deshalb braucht es dieses Gerät, wenn es mit den anderen Tieren in den Pool geht.

Obwohl das Pferd im Spieltitel vorkommt, hat es im Vergleich zu den anderen Tieren immer ein Accessoire zu wenig. Aber keine Sorge, für Horse gibt es auch ein neues Outfit in blau, orange, grün, lila, rot, pink und gelb zur Auswahl.

Neuer Level die rasende Achterbahn

Einmal freigeschaltet, müsst ihr auf dieser Karte Blöcke und Fallen so platzieren, dass ihr sicher unter den Gleisen hindurch ins Ziel kommt – und zwar über ein weiteres, absolut sicherheitsgerechtes Gerüst. Achtet darauf, dass eure Gliedmaßen nicht in die Nähe der Achterbahn gelangen.

Die neuen Inhalte können ab dem 20. September freigeschaltet werden, indem ihr auf allen Leveln die Kisten mit einem „?“-Zeichen einsammelt.

Weitere Änderungen im Hippo-Party-Plus-Update

Die oben erwähnten Inhaltsupdates sind die coolen, offensichtlichen Updates für die Spieler, aber das Team hat auch eine ganze Menge Backend aktualisiert. So haben die Entwickler zum Beispiel die Unity-Version, auf der das Spiel läuft, aktualisiert und einige physikalische Effekte in Bezug auf Wandkollisionen geändert. Insgesamt sollte sich das Spiel dadurch etwas flüssiger und konsistenter spielen lassen.

Ein großer Teil dieser Backend-Arbeiten entstand, weil ein Großteil der Online-Architektur, die von Drittanbietern verwendet werden, in den Ruhestand geht. So wollte man sicherstellen, dass das Spiel so lange wie möglich überlebt, indem es auf neue Systeme übertragen wird. Diese Arbeit erwies sich als viel komplizierter, als ursprünglich gedacht, und das Team arbeitet immer noch hinter den Kulissen daran.

Und zum Schluss gibt es noch den Ultimate Chicken Horse Hippo-Party-Plus-Update-Trailer für euch: