Ultimate Custom Night: Spiel für Konsolen veröffentlicht

Clickteam hat das Five Nights at Freddy’s Mashup-Spiel Ultimate Custom Night für PlayStation 4, Xbox Konsolen und Nintendo Switch veröffentlicht.

Beschreibung

Das ultimative Five Nights At Freddy’s-Mashup, in dem ihr wieder einmal allein in einem Büro gefangen seid und euch gegen animatronische Killerfiguren wehren müsst. Mit 50 auswählbaren Charakteren aus sieben Five Nights at Freddy’s-Spielen sind die Anpassungsmöglichkeiten nahezu endlos. Kombiniert eine beliebige Auswahl an Charakteren, stellt den Schwierigkeitsgrad von 0 – 20 ein und stürzt euch in die Action. Von eurem Bürotisch aus müsst ihr zwei Seitentüren, zwei Lüftungen sowie zwei Luftschläuche verteidigen, die alle direkt in euer Büro führen.

Diesmal müsst ihr auch andere Werkzeuge beherrschen, wenn ihr die ultimativen Challenges meistern wollt – Werkzeuge wie die Heizung, die Klimaanlage, eine globale Musikbox, einen Stromgenerator und mehr. Als ob das alles noch nicht genug wäre, müsst ihr auch noch Laserfallen in den Lüftungsschächten aufstellen, Faz-Coins sammeln, Gegenstände an der Gewinntheke kaufen und wie immer nicht nur einen, sondern gleich zwei Vorhänge in der Piratenbucht im Auge behalten.