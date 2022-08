Ultimate Fishing Simulator 2: Erscheint offiziell für Xbox Series X|S und Xbox One

Ultimate Fishing Simulator 2, die Neuauflage des Angelspiels, wird auch für Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen, wie Ultimate Games S.A. bestätigt hat.

Der realistische Simulator bietet in der Neuauflage unter anderem ein erweitertes Gameplay, eine deutlich verbesserte Grafik und viele neue Features.

Seit dem 22. August ist das Spiel in der Early-Access-Phase, die etwa sechs Monate dauern wird, auf dem PC debütieren. Später soll der Ultimate Fishing Simulator 2 auch für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch sowie für VR-Systeme veröffentlicht werden.

Das polnische Studio MasterCode ist für den zweiten Teil des Angelsimulators verantwortlich. Der Herausgeber des Spiels ist Ultimate Games S.A.

Der neue Teil zeichnet sich u. a. durch eine deutlich bessere Grafik, deutlich fortschrittlichere Fischmodelle und ein Paket völlig neuer Lösungen aus. Das Gameplay basiert auf einem Fortschrittssystem und beinhaltet unter anderem die Teilnahme an Angelturnieren, das Erfüllen verschiedener Aufgaben oder freies Fischen.

Rafal Jelonek, COO von Ultimate Games S.A., sagte: „Die Arbeit an dem Spiel hat sich etwas verzögert, aber das liegt daran, dass wir den Spielern das Spiel in ausreichend hoher Qualität liefern wollen. Ultimate Fishing Simulator 2 ist ein weiterer Schritt in Richtung einer noch originalgetreueren Wiedergabe der Fischereirealität. Das gilt sowohl für das Artwork als auch für die hochpräzisen Fischmodelle und eine ganze Reihe anderer spielerischer Elemente. Wichtig ist, dass unser neues Spiel – im Gegensatz zu vielen anderen Angeltiteln – natürlich auch ohne permanente Internetverbindung gespielt werden kann.“