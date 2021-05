Ultimate Fishing Simulator 2: Fortsetzung auf das Jahr 2022 verschoben

Ultimate Fishing Simulator 2, die neue Fortsetzung des Bestseller-Angelspiels, wird 2022 für Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen, das kündigte Ultimate Games S.A. offizziell an.

Die Entwickler bereiten dabei viele Verbesserungen und Neuheiten vor. Eine kostenlose Demo ist jetzt auf Steam verfügbar und in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 wird die PC-Version des Spiels im Early Access debütieren. Im Jahr 2022 wird der Ultimate Fishing Simulator 2 dann auf Konsolen erscheinen: Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Eine VR-Edition wird ebenfalls entwickelt werden.

Der erste Teil des Ultimate Fishing Simulator feierte 2018 sein Debüt auf dem PC, gefolgt von einer VR- und Konsolenausgabe. Es ist derzeit der am höchsten bewertete Simulator in seiner Kategorie – 88 % der Steam-Bewertungen des Spiels sind positiv und es hält einen Metascore von 70/100. Wie der Publisher mitteilt, hat sich allein die PC-Version des Ultimate Fishing Simulator mehr als 210.000 Mal verkauft, während die Zahl der verkauften DLCs 270.000 überschritten hat.

„Unser Ziel ist es, neue Standards zu setzen, wenn es um Angelsimulatoren geht. Die Arbeit am Ultimate Fishing Simulator 2 hat sich bereits etwas verzögert, was einfach daran liegt, dass wir das Spiel in der höchstmöglichen Qualität ausliefern wollen. Die neue Ausgabe wird sich deutlich vom ersten Teil unterscheiden. Wir bereiten viele verschiedene Verbesserungen und komplett neue Elemente vor. Kurz gesagt – Ultimate Fishing Simulator 2 beinhaltet unter anderem eine stark verbesserte Grafik, einen zusätzlichen Third-Person-Perspektive-Modus (TPP) sowie neue dynamische Wasser- und Fisch-KI-Systeme“, so Rafał Jelonek, COO bei Ultimate Games S.A.