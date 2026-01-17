Ultimate General: Civil War: Release am 4. März, Demo schon im Februar

Ultimate General: Civil War marschiert auf Xbox – Release am 4. März, Demo schon im Februar!

Ultimate General: Civil War feiert am 4. März sein Debüt auf den Xbox‑Konsolen – inklusive Xbox Play Anywhere. Damit können erstmals auch Konsolenspieler die taktische Tiefe des historischen Echtzeit‑Strategiespiels erleben, das bislang vor allem auf PC eine treue Fangemeinde aufgebaut hat.

Wer nicht bis zum Release warten möchte, kann schon vorher loslegen. Eine kostenlose Demo erscheint am 9. Februar 2026 und bietet einen frühen Einblick in die Mechaniken, das Kampfsystem und die Steuerung.

Ultimate General: Civil War deckt die Jahre 1861 bis 1865 ab und lässt dich eine gewaltige Kampagne durch den Amerikanischen Bürgerkrieg führen.

Komplett überarbeitete Steuerung für Xbox‑Controller

Die größte Herausforderung für das Team war die Umsetzung der präzisen RTS‑Steuerung auf dem Gamepad. Statt einer Maus‑Simulation wurde ein eigenes System entwickelt:

Bewegungsbefehle werden direkt auf das Terrain gezeichnet

Flankenangriffe, Verteidigungslinien und Manöver lassen sich intuitiv mit dem Analogstick planen

Das gesamte Interface wurde für Konsolen optimiert

Die Demo soll Spielern beibringen, wie man Deckung effektiv nutzt, Höhenvorteile ausspielt, Linien bricht und Gegenangriffe plant und große Armeen mit dem Controller effizient führt.

Das Ziel: Ein RTS, das sich nativ auf dem Controller anfühlt.