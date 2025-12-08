Ultimate General: Civil War: Xbox- und PlayStation-Veröffentlichung im Jahr 2026

Ultimate General: Civil War erscheint im ersten Quartal 2026 für Xbox und PlayStation.

Samustai hat angekündigt, dass das gefeierte und preisgekrönte Echtzeit-Taktikspiel Ultimate General: Civil War für PlayStation- und Xbox-Plattformen erscheinen wird. Die Veröffentlichung ist für das erste Quartal 2026 geplant.

Ursprünglich für PC erhältlich, bietet Ultimate General: Civil War ein authentisches und taktisch anspruchsvolles Spielerlebnis rund um die Kriegsführung des 19. Jahrhunderts, bei dem die Spieler Armeen während des gesamten amerikanischen Bürgerkriegs (1861–1865) befehligen können.

Von kleinen Scharmützeln bis hin zu groß angelegten, mehrtägigen Gefechten, die sich über Hunderte von Quadratkilometern erstrecken, erfordert jede Schlacht strategische Weitsicht und Präzision.

Die Spieler können Korps, Divisionen und Brigaden befehligen und organisieren und so nicht nur durch Taktik, sondern auch durch Führungsqualitäten und Ressourcenmanagement Einfluss auf den Ausgang der Schlachten nehmen.

Die Einheiten sammeln im Laufe der Kämpfe Erfahrung und entwickeln sich von unerfahrenen Rekruten zu kampferprobten Veteranen. Offiziere steigen aufgrund ihrer Leistungen auf dem Schlachtfeld im Rang auf, können jedoch auch verwundet oder getötet werden, was sich direkt auf die Befehlsgewalt und die Moral auswirkt.