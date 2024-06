Ultimate Hunting: Neues Jagdspiel für Xbox Series X|S angekündigt

Autor:, in / Ultimate Hunting

In Ultimate Hunting begeben sich Spieler in Kalifornien und Südafrika demnächst auf die Jagd.

Im ersten offiziellen Trailer zu Ultimate Hunting zeigt der Simulator die Schönheit von Jagdreservaten in Kalifornien und Afrika.

Entwickelt in der Unreal Engine 5, will Ultimate Hunting die Grenzen des Realismus in Jagdspielen verschieben, wobei jede Entscheidung und jeder Schuss wirklich spürbar sein sollen.

Das Spiel wird sowohl einen Einzeljagd- als auch einen kooperativen Jagdmodus für bis zu 16 Personen bieten.

Ultimate Hunting soll 2025/2026 für den PC und später für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den Nintendo Switch-Nachfolger erscheinen. Eine VR-Version ist ebenfalls geplant.

Das mehrköpfige polnische Studio 3T Games arbeitet seit 2021 an Ultimate Hunting. Der Publisher des Spiels auf PC und Konsolen wird Ultimate Games sein, das unter anderem für seine Bestseller-Serie hoch bewerteter Angelspiele Ultimate Fishing Simulator bekannt ist.

Ultimate Hunting ist ein realistischer Open-World-Jagdsimulator mit Einzel- und Mehrspielermodus (bis zu 16 Jägern gleichzeitig) und umfangreichem Gameplay wie Expeditionsplanung, Stealth, Fährtenlesen oder Köderlegen.

Die Spieler werden die Möglichkeit haben, in die Rolle von Jägern zu schlüpfen, die bei der Erkundung der Natur die Gewohnheiten der einheimischen Tiere entdecken, geeignete Tiere auswählen und den Reichtum und die Vielfalt der lokalen Flora und Fauna bewundern.

Der Simulator wird wahlweise in der Egoperspektive oder in der Third-Person-Perspektive (FPP/TPP) spielbar sein.

Rafal Jelonek, Produzent und Regisseur des Spiels, der privat selbst Jäger ist, sagt: „Unser Ziel ist es, die reine und wahre Essenz der Jagd einzufangen. Ultimate Hunting ist ein Spiel, das sich durch seinen Realismus auszeichnet, der manchmal buchstäblich brutal sein wird. Dank der realistischen Reaktion der Tiere beim Schießen wird der Spieler das Gewicht seiner Entscheidungen und die Bedeutung jedes Schusses, den er abgibt, noch stärker spüren.“ „Wir arbeiten außerdem an einer ganzen Reihe weiterer Mechaniken und Elemente, die bisher in Jagdspielen nicht oder nur in stark vereinfachter Form vorhanden waren, darunter ein Random Antler Generation System (RAGS), dynamische Bedürfniszonen, aktive Tarnung und vieles mehr.“ „Innerhalb des Ökosystems reagieren die einzelnen Arten auf natürliche Weise nicht nur auf Spieler, sondern auch auf andere Tiere, Geräusche oder das aktuelle Wetter. Darüber hinaus werden die Bedürfniszonen der einzelnen Tiere dynamisch sein, sodass jede Jagd zu einem einzigartigen Erlebnis wird.“

Der neue Jagdsimulator wird in der Unreal Engine 5 entwickelt. Dadurch soll die Jagd in der afrikanischen Savanne oder in den Mammutbaumwäldern Kaliforniens zu einem reizvollen und unvergesslichen Erlebnis werden. Ultimate Hunting wird unter anderem auch Raytracing, DLSS und FSR-Technologien unterstützen.

Kalifornien und Südafrika als Jagdgebiete

Die Spieler jagen in zwei riesigen Gebieten – dem kalifornischen Jagdreservat und dem Jagdreservat im südlichen Afrika. Die Reservate sind realen Schauplätzen nachempfunden, und die dort vorhandene Flora und Fauna wird den realen Bedingungen an diesen Orten entsprechen. Jede Karte wird eine Fläche von mindestens 64 km2 umfassen.

Wie die Entwickler des Spiels betonen, wird es möglich sein, insgesamt mehr als 30 verschiedene Tierarten zu jagen.

In Kalifornien gehören dazu kalifornische Schwarzbären, nordamerikanische Pumas, kalifornische Maultierhirsche, Wildschweine, amerikanische Dachse, westliche Krähen, kalifornische Wachteln, Holzenten und mehr.

In Südafrika hingegen finden Jäger zum Beispiel afrikanische Buschelefanten, südafrikanische Giraffen, Kapflusspferde, südliche Löwen, Nilkrokodile, südliche Chacma-Paviane, Burchell-Zebras, Kap-Erdhörnchen und mehr. Gleichzeitig werden die Tiere u. a. nach Geschlecht, Alter und Gewicht unterschieden.

Waffen & Jagdausrüstung

Ultimate Hunting bietet eine breite Palette von Waffen und Jagdausrüstung an.

Die Liste umfasst viele Varianten von Schusswaffen (Repetier-, Unterhebel-, Halbautomatik-, Schrotflinten und Revolver) und lautlosen Waffen (Bögen und Armbrüste), verschiedene Arten von Ködern und Lockmitteln, optische Geräte, Jagdbekleidung und -schuhe sowie Fahrzeuge.

Es wird zwei Zielmodi mit dem Zielfernrohr geben (Schnellzielfernrohr und Vollzielfernrohr).

Das Team von 3T Games verspricht außerdem eine fortschrittliche Waffenanpassung mit zusätzlichem Zubehör.

Auch an lizenzierter Jagdausrüstung wird es in Ultimate Hunting nicht mangeln, darunter zum Beispiel Titan 6-Gewehre der österreichischen Marke Rößler Waffen und Tarnkleidung der amerikanischen Marke Next Camo.

„Wichtig ist, dass in Ultimate Hunting die Grundsätze des ethischen Verhaltens von Jägern gefördert werden. Dies zeigt sich zum Beispiel in der Situation nach der Jagd auf einen Hirsch – der Spieler kann den Kadaver des Tieres zurücklassen, um damit Raubtiere anzulocken, und ihn dann jagen. Gleichzeitig erhält er eine Strafe dafür, dass er das Tier so zurücklässt, aber er kann mehr verdienen, indem er diese Raubtiere jagt oder … zur Beute wird“, fügt Rafal Jelonek hinzu.

Features

Ein wunderschöner und realistischer Open-World-Jagd-Simulator;

Jagdreservate in Kalifornien und Südafrika;

Mechanismen, die eine neue Qualität in Jagdspielen einführen;

mehr als 30 Tierarten zum Jagen;

große Auswahl an Jagdausrüstung (einschließlich Schusswaffen, Bögen, Rufe, Köder und mehr).

dynamische Wetter- und Bedürfniszonensysteme;

Einzelspieler- und Mehrspielermodus (bis zu 16 Spieler).