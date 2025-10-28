Ultimate Zombie Defense: Top-Down-Shooter mit Survival-Horror-Elementen

Rüstet euch in Ultimate Zombie Defense mit einer breiten Palette von Waffen aus, darunter eine Schrotflinte, ein Granatwerfer, ein Flammenwerfer, eine Minigun und mehr – und stellt euch den Zombies.

Ultimate Zombie Defense, ein Shooter, der Survival-Horror- und taktische Elemente miteinander verbindet, ist für Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich. Das Spiel ist bereits für PC verfügbar und verfügt über ein robustes Basisbausystem. PlayStation 5-Spieler können ab dem 4. Dezember 2025 mitmachen.

Das von dem unabhängigen Studio Terror Dog Studio entwickelte Spiel erschien zunächst auf dem PC, wo es von den Spielern begeistert aufgenommen wurde und auf Steam 86 % positive Bewertungen erhielt (rund 1.400 Bewertungen). Ultimate Games S.A. war für die Konsolenadaption und Veröffentlichung verantwortlich.

Ultimate Zombie Defense verbindet rasante Top-Down-Shooter-Action mit Survival-Horror-Elementen und umfangreichem Basisaufbau. Errichte Zäune, Sandsäcke, Stacheldraht, Geschütztürme und Minen, um die Untoten in Schach zu halten.