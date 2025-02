Ultros: Jetzt auf Xbox und Nintendo Switch erhältlich

Der unabhängige Spieleentwickler Hadoque und der Videospiel-Publisher Kepler Interactive haben heute den Fans mit der überraschenden Veröffentlichung des von Kritikern hochgelobten ULTROS auf Nintendo Switch und Xbox Series X|S eine große Freude bereitet, und feiern so den ersten Jahrestag des Spiels nach der Veröffentlichung im Jahr 2024 auf PC und PlayStation-Plattformen.

Nach über 100.000 verkauften Exemplaren und einer Reihe von renommierten Auszeichnungen und Nominierungen seit der Veröffentlichung im letzten Jahr, erscheint ULTROS heute zum ersten Mal auf Nintendo Switch und Xbox-Konsolen und lädt neue Spieler in eine lebendige, andersartige Welt ein.

Mit psychedelischen Landschaften aus der Feder von Niklas „El Huervo“ Åkerblad (Hotline Miami), einem unvergesslichen Soundtrack von Oscar „Ratvader“ Rydelius (The Gunk, Kenshō), einer verblüffenden Welt voller Zeitschleifen und exotischer Blumenzucht von Mårten Brüggeman (Magicka, Toca Life) und Hugo Bille (Fe, Stick it to the Man), die von Pelle Cahndlerby (Steamworld-Reihe) mit einer außergewöhnlichen Geschichte zum Leben erweckt werden, ist ULTROS ein atemberaubendes kosmisches Abenteuer, das ab heute auf neuen Plattformen wiedergeboren wird.

Anlässlich der Neuveröffentlichung von ULTROS können Fans das Spiel ab heute bis zum 27. Februar 2025 zu einem reduzierten Preis mit bis zu 30 % Rabatt erwerben (Terminänderungen vorbehalten, genaue Preise sind im Handel ersichtlich).

Darüber hinaus können Fans, die tiefer in die Welt von ULTROS eintauchen wollen, ab sofort Ultros: Design Works, ein hochwertiges Kunstbuch, entstanden in Zusammenarbeit mit Lost in Cult, vorbestellen. Geschrieben von John Rogers (Gaming in the Wild), enthält Ultros: Design Works exklusive Interviews mit den Entwicklern des Spiels, unveröffentlichte Kunstwerke, Konzeptskizzen und vieles mehr.