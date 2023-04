Umurangi Generation Special Edition: Fotosimulator in der Retrozukunft

Autor:, in / Umurangi Generation Special Edition

Nex hat mal wieder einen leckeren Spiele-Snack für euch herausgefischt und zeigt euch mit Umurangi Generation einen Fotosimulator in einer Retrozukunft.

„Umurangi Generation“. Nex stellt euch heute diesen kurzen, gemütlichen Spiele-Snack vor. Mit einer Vielzahl an Linsen erlebt ihr einen schönen Fotosimulator in der Retrozukunft. Was sagt ihr zu dieser Grafik?