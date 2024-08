Unawake: Ego-Gameplay stimmt auf die Gamescom ein

Autor:, in / Unawake

Das unabhängige Entwicklerteam RealityArts Studio und Publisher Toplitz Productions freuen sich, gemeinsam den neuen gamescom-Trailer für das brachiale Actionspiel Unawake präsentieren zu können, dessen Konsolenfassung ihre Premiere auf der in Köln stattfindenden Spielemesse feiert.

Der neue Titel des türkischen Studios, das bereits mehrfach internationale Preise einheimsen konnte und zweimal mit dem Epic Mega Grant ausgezeichnet wurde, überzeugt mit starker Action in einer dystopischen Apokalypse.

Unawake nutzt eine modifizierte Version der Unreal Engine 5 und bietet actionreiche, dabei gleichzeitig taktische Nahkampf-Scharmützel, in denen du dich vor dem Hintergrund einer von Engeln und Dämonen verursachten Endzeit den gnadenlosen Feinden stellst.

Die albtraumhafte Welt von Unawake wird atemberaubend inszeniert und führt dich auf deinem aussichtslos scheinenden Kampf gegen die Gegnerhorden durch fantasievoll gestaltete Abschnitte.

Um die Figuren so realistisch wie möglich wirken zu lassen, setzt Unawake im Zusammenspiel mit Epic’s Metahuman-Tools auf Audio2Face von NVIDIA. Mit Hilfe dieser Technologie generiert KI aus vorgegebenen Sprachsamples emotionale sowie lebensechte Gesichtsanimationen.

Die intensive Action kombiniert dynamischen Nahkampf aus Ego-Perspektive, eine weitreichende Charakter-Entwicklung sowie ein umfangreiches Beutesystem. So ergeben sich zahllose Möglichkeiten, sowohl die Fähigkeiten der Hauptfigur als auch die Ausrüstung anzupassen, um sich allen Herausforderungen stellen zu können, die in diesem düsteren Fantasy-Universum an jeder Ecke lauern.

„Toplitz Productions freut sich, auf der gamescom einen frischen Blick auf Unawake präsentieren zu können“, so Matthias Wünsche, CEO Toplitz Productions. „Das Zusammenspiel aus brachialer Action und einem vielschichtigen Fortschritts-System in Kombination mit den Fähigkeiten der Unreal Engine und NVIDIAs Audio2Face-Technologie verschiebt die Grenzen narrativer sowie immersiver Spielerfahrung.“

Besucher der gamescom sind herzlich eingeladen, den Stand von Toplitz Productions in der Business Area, Halle 4.1 Stand# D38 – C29 zu besuchen, um sich Unawake anzuschauen.