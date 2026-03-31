Unbound Games: Neues Spiel von Shinji Mikami wird bald angekündigt

Shinji Mikami: Der Resident Evil-Schöpfer arbeitet mit seinem neuen Studio Unbound Games an einer neuen AAA-IP in Unreal Engine 5, das bald enthüllt werden soll.

Wenn Shinji Mikami ein neues Projekt startet, richtet sich die Aufmerksamkeit der gesamten Branche sofort darauf. Der Schöpfer hinter einigen der prägendsten Survival-Horror-Erlebnisse arbeitet mit seinem neuen Studio Unbound Games an einer bislang unangekündigten AAA-IP für Konsolen und PC, entwickelt auf Basis der Unreal Engine 5.

Konkrete Details zum Projekt bleiben weiterhin geheim. Doch ein kürzlich veröffentlichtes Video über den offiziellen X-Account des Studios liefert Mikami zumindest einen Einblick in seine Ambitionen. Darin betont er den Wunsch, Spiele zu erschaffen, die die Welt verändern sollen, und unterstreicht, dass er dafür alles geben will.

Gleichzeitig wird angedeutet, dass eine offizielle Ankündigung bereits in naher Zukunft erfolgen soll. Welche Art von Spiel sich dahinter verbirgt, bleibt offen, wodurch die Spannung rund um das Projekt weiter steigt.