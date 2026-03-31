Unbound Games: Neues Spiel von Shinji Mikami wird bald angekündigt

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Image: Unbound Games

Shinji Mikami: Der Resident Evil-Schöpfer arbeitet mit seinem neuen Studio Unbound Games an einer neuen AAA-IP in Unreal Engine 5, das bald enthüllt werden soll.

Wenn Shinji Mikami ein neues Projekt startet, richtet sich die Aufmerksamkeit der gesamten Branche sofort darauf. Der Schöpfer hinter einigen der prägendsten Survival-Horror-Erlebnisse arbeitet mit seinem neuen Studio Unbound Games an einer bislang unangekündigten AAA-IP für Konsolen und PC, entwickelt auf Basis der Unreal Engine 5.

Konkrete Details zum Projekt bleiben weiterhin geheim. Doch ein kürzlich veröffentlichtes Video über den offiziellen X-Account des Studios liefert Mikami zumindest einen Einblick in seine Ambitionen. Darin betont er den Wunsch, Spiele zu erschaffen, die die Welt verändern sollen, und unterstreicht, dass er dafür alles geben will.

Gleichzeitig wird angedeutet, dass eine offizielle Ankündigung bereits in naher Zukunft erfolgen soll. Welche Art von Spiel sich dahinter verbirgt, bleibt offen, wodurch die Spannung rund um das Projekt weiter steigt.

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8 Kommentare Added

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  1. Drakeline6 203615 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 31.03.2026 - 12:48 Uhr

    Bitte wieder ein Horrorspiel.
    Seine Marken sind Legen – es kommt gleich – där.

    1
  6. kleineAmeise 147770 XP Master-at-Arms Onyx | 31.03.2026 - 13:45 Uhr

    Sowas ähnliches hat schon Kojima angekündigt. Die Welt verändern mit Videospielen?
    Ja warum nicht? Bitte gleich mit Spritpreisen anfangen.

    0

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