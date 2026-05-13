Unbound Games: Shift Up Deal bringt erfahrenes 60-Mann-Team für mehrere neue Spiele

Shift Up und UNBOUND starten Partnerschaft für mehrere neue Spieleprojekte mit erfahrenem Entwicklerteam.

Shift Up hat bereits eine neue strategische Partnerschaft mit dem Entwicklerteam UNBOUND Games bestätigt, die im Rahmen eines sogenannten Acq-Hire-Deals zustande gekommen ist. Beide Seiten verfolgen laut offiziellen Angaben eine eng abgestimmte strategische Ausrichtung.

UNBOUND bringt dabei rund 60 Entwickler mit, von denen viele bereits Erfahrung mit global erfolgreichen IPs gesammelt haben. Das Team soll vollständig in die Entwicklung neuer Projekte eingebunden sein.

Die Kooperation umfasst mehrere Bereiche der Spieleentwicklung, darunter Worldbuilding und kreative Planung. Beide Unternehmen sprechen von positiven Synergien, die bereits in frühen Entwicklungsphasen sichtbar seien.

Besonders interessant ist die Struktur der Partnerschaft: UNBOUND arbeitet derzeit an mehreren Projekten gleichzeitig, die sowohl im High-End- als auch im Mid-Scale-Bereich angesiedelt sind. Die Veröffentlichungen sollen laut Shift Up nicht gleichzeitig, sondern gestaffelt erfolgen.

Konkrete Details zu den einzelnen Projekten wurden bislang nicht genannt. Laut offizieller Aussage sollen weitere Informationen zu den in Entwicklung befindlichen Titeln schrittweise im Laufe der Zeit veröffentlicht werden.

Die Partnerschaft unterstreicht damit die langfristige Expansionsstrategie von Shift Up, die neben bestehenden Marken wie Stellar Blade auch neue IPs vorantreiben soll.