Unbound Games: Shinji Mikami arbeitet an neuer IP für Konsolen und PC

Shinji Mikami, der kreative Kopf hinter Resident Evil, The Evil Within und vielen weiteren Genre‑Meilensteinen, arbeitet mit seinem neuen Studio Unbound Games an einer komplett neuen Marke für PC und Konsolen.
Das Studio wird von Mikami als Representative Director geführt und beschäftigt aktuell rund 50 Mitarbeiter – mit dem Ziel, langfristig auf etwa 150 Personen zu wachsen. Unbound versteht sich als vollständig unabhängiges Unternehmen, das „high‑end consumer games“ entwickelt und eigene AAA‑Titel erschaffen will.
Ein neues AAA‑Projekt auf Basis der Unreal Engine 5
Laut den öffentlich einsehbaren Jobbeschreibungen arbeitet Unbound Games derzeit an einer originalen, hochqualitativen IP, die mit der Unreal Engine 5 entsteht und für PS5, Xbox und PC geplant ist.
Produzent Masato Kimura – ein langjähriger Mikami‑Partner, der unter anderem an Devil May Cry, Resident Evil, PN.03, Ghostwire: Tokyo und Hi‑Fi Rush beteiligt war – beschreibt das Projekt als AAA‑Titel, der jedoch bewusst nicht die gigantischen Budgets westlicher Großproduktionen imitieren soll.
Stattdessen strebt das Team AAA‑Qualität mit AA‑Scope an: ein immersives, hochwertiges Erlebnis, das dennoch in einem realistischen Zeit‑ und Budgetrahmen entsteht.
Eine experimentelle, flexible Entwicklungsphilosophie
Kimura betont, dass Unbound Games eine Kultur des Experimentierens pflegt. Ideen werden ausprobiert, verworfen, neu aufgebaut und ständig weiterentwickelt. Dieser iterative Prozess führt dazu, dass Inhalte sich häufig verändern und das Projekt lebendig bleibt.
Das Studio sucht gezielt Entwickler, die Freude an dieser flexiblen, kreativen Arbeitsweise haben und bereit sind, sich auf ständige Veränderungen einzulassen.
Ein Team mit beeindruckender Erfahrung
Die Mitarbeiter von Unbound Games bringen Erfahrung aus einigen der renommiertesten Spielereihen der Branche mit. Laut Firmenprofil haben Teammitglieder zuvor an Silent Hill, Resident Evil, Shadow of the Colossus und Hi‑Fi Rush gearbeitet.
Die Kombination aus Mikamis Vision, Kimuras Produktionserfahrung und diesem hochkarätigen Team macht das Studio zu einem der spannendsten neuen Player der japanischen Spielelandschaft.
Mikamis persönlicher Antrieb
Shinji Mikami hat bereits 2020 erklärt, dass er mindestens ein weiteres Spiel selbst leiten möchte, bevor er sich aus der Branche zurückzieht. Seine Ideen seien vielfältig und nicht auf Horror beschränkt.
Unbound Games bietet ihm nun die kreative Freiheit, dieses Ziel zu verwirklichen – und möglicherweise ein letztes großes Werk zu schaffen, das sich von seinen bisherigen Projekten abhebt.
12 Kommentare
Hoffentlich wieder eine Horror Richtung.
Sowohl ResidentEvil als auch The Evil Within sind grandiose Spiele.
Viel Glück bei der Umsetzung!
Ob irgendein kleines Rädchen mal an einem anderen größeren Projekt beteiligt ist, ist natürlich irgendwo relevant und kann helfen, aber am Ende macht den großen Unterschied der, der am großen Hebel sitzt und alles lenkt und da haben sie mit Mikami ein Genie sitzen, das seine Arbeit absolut versteht. Der ganze Rest, an welchem Game mal irgendein Mitarbeiter gearbeitet hat, kann man auch gerne getrost vergessen. Aber macht sich als nette kleine Trivia gut! 🙂
Wenn du nur Amateur Schauspieler, Kostümbildner usw. hast, dann kannst als guter Regisseur auch nicht mehr viel reißen 😉
Bei allem Respekt vor seiner Arbeit, aber er hatte in den letzten ~20 Jahren genau einen Verkaufshit. The Evil Within 1.
Ich weiß nicht ob man dann auf AAA setzen sollte 😄
Klingt doch alles erstmal sehr vielversprechend. Evil W 1 und 2 hatte ich durch gespielt. Teil 3 wäre cool aber eine neue IP auch. Starke Entwickler im Team 👍🏻
Die Marken gehören beide Microsoft…er hat bei seinem Weggang angeblich auch gleich Schlüsselpersonal mitgenommen…Evil Within 2 ist einer der größten finanziellen Flops von Bethesda in den letzten 20 Jahren… Also wenn Teil 3 kommt dann ziemlich sicher nicht von ihm.
Ähnlich bei Ghostwire.
Geil. Ghostwire tokyo hat mir zwar überhaupt nicht gefallen. Aber der Rest war top und kann gerne mehr kommen von ihm.
The Evil Within – insbesondere der zweite Teil war einfach der Hammer! Vielleicht geht es wieder ein wenig in die Richtung. Übrigens hat Mikami mit TEW2 wirklich ein Glanzstück erstellt, ein Horror Shooter mit weitläufigen Arealen (fühlte sich schon OW mäßig an), sehr sinnigen und guten RPG Elementen und Crafting… vielleicht wirklich seiner Zeit voraus gewsen. Schade, dass er das letzte Studio verlassen hat, nach dem MS es aufgekauft hatte.
Wäre auch für ein Horrorspiel, da hat er ja Erfahrung mit.
Fande alle Seiten Titel danach in Ordnung..mit ghostwire hatte ich aber meinen meistens Spass. Viel Glück ihm bei allem weiteren 🍀
Dann hoffe ich auf einen krönenden Abschluss seiner Karriere aber bitte im RE Style!