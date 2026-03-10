Unbound Games: Shinji Mikami arbeitet an neuer IP für Konsolen und PC

Resident Evil-Schöpfer Shinji Mikamis arbeitet mit seinem neuen Studio Unbound Games an einer neuen AAA‑IP in Unreal Engine 5 für Konsolen und PC.

Shinji Mikami, der kreative Kopf hinter Resident Evil, The Evil Within und vielen weiteren Genre‑Meilensteinen, arbeitet mit seinem neuen Studio Unbound Games an einer komplett neuen Marke für PC und Konsolen.

Das Studio wird von Mikami als Representative Director geführt und beschäftigt aktuell rund 50 Mitarbeiter – mit dem Ziel, langfristig auf etwa 150 Personen zu wachsen. Unbound versteht sich als vollständig unabhängiges Unternehmen, das „high‑end consumer games“ entwickelt und eigene AAA‑Titel erschaffen will.

Ein neues AAA‑Projekt auf Basis der Unreal Engine 5

Laut den öffentlich einsehbaren Jobbeschreibungen arbeitet Unbound Games derzeit an einer originalen, hochqualitativen IP, die mit der Unreal Engine 5 entsteht und für PS5, Xbox und PC geplant ist.

Produzent Masato Kimura – ein langjähriger Mikami‑Partner, der unter anderem an Devil May Cry, Resident Evil, PN.03, Ghostwire: Tokyo und Hi‑Fi Rush beteiligt war – beschreibt das Projekt als AAA‑Titel, der jedoch bewusst nicht die gigantischen Budgets westlicher Großproduktionen imitieren soll.

Stattdessen strebt das Team AAA‑Qualität mit AA‑Scope an: ein immersives, hochwertiges Erlebnis, das dennoch in einem realistischen Zeit‑ und Budgetrahmen entsteht.

Eine experimentelle, flexible Entwicklungsphilosophie

Kimura betont, dass Unbound Games eine Kultur des Experimentierens pflegt. Ideen werden ausprobiert, verworfen, neu aufgebaut und ständig weiterentwickelt. Dieser iterative Prozess führt dazu, dass Inhalte sich häufig verändern und das Projekt lebendig bleibt.

Das Studio sucht gezielt Entwickler, die Freude an dieser flexiblen, kreativen Arbeitsweise haben und bereit sind, sich auf ständige Veränderungen einzulassen.

Ein Team mit beeindruckender Erfahrung

Die Mitarbeiter von Unbound Games bringen Erfahrung aus einigen der renommiertesten Spielereihen der Branche mit. Laut Firmenprofil haben Teammitglieder zuvor an Silent Hill, Resident Evil, Shadow of the Colossus und Hi‑Fi Rush gearbeitet.

Die Kombination aus Mikamis Vision, Kimuras Produktionserfahrung und diesem hochkarätigen Team macht das Studio zu einem der spannendsten neuen Player der japanischen Spielelandschaft.

Mikamis persönlicher Antrieb

Shinji Mikami hat bereits 2020 erklärt, dass er mindestens ein weiteres Spiel selbst leiten möchte, bevor er sich aus der Branche zurückzieht. Seine Ideen seien vielfältig und nicht auf Horror beschränkt.

Unbound Games bietet ihm nun die kreative Freiheit, dieses Ziel zu verwirklichen – und möglicherweise ein letztes großes Werk zu schaffen, das sich von seinen bisherigen Projekten abhebt.