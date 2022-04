Undead Labs: Mobbing- und Sexismus-Vorwürfe

Die Ankündigung von State of Decay 3 ist schon länger her und seit dem CGI Trailer gab es kein neues Bildmaterial. Laut mehreren anonymen Interviews mit der Webseite Kotaku liegt das unter anderem daran, dass sich Undead Labs, seit dem Kauf durch Microsoft Management-Problemen ausgesetzt sah.

Die Xbox Game Studios benutzen bei ihren Tochter-Studios gerne die „Hands-Off“- Methode als Führungsstil, gemeint ist hiermit, dass man das Studio bei der Entwicklung eines Spiels tun lässt, was es für richtig hält und sich so wenig wie möglich einmischt. Dieser Laissez-Faire-Führungsstil ist jedoch nicht immer zielführend. Im Falle von Undead Labs hat sich das offensichtlich bewahrheitet.

Die Abwesenheit von Führung kann in einem Unternehmen zu massivem Fehlverhalten führen, beispielsweise Mobbing oder Sexismus. In den Interviews war die Rede davon, dass Meinungen von Frauen einfach überhört oder als unqualifiziert abgetan wurden und, dass erfahrene Entwicklerinnen in Besprechungen zum Mitschreiben abgestellt wurden.

Offizielle Interviews mit Microsoft sind bedauerlicherweise nicht zustande gekommen, jedoch gab es ein Statement von Matt Booty zu dem Thema:

„Jedem Studio bei Xbox werden die Ressourcen und Führung zugeteilt, die es braucht, um kulturell zu wachsen und seine Fähigkeiten zu verbessern. Wie diese Unterstützung aussieht, variiert von Studio zu Studio, aber jedes von ihnen hat eine direkte Verbindung zu Ressourcen aus der Personalabteilung von Microsoft außerhalb ihrer eigenen Abteilungen, und die Möglichkeit, mit anderen Studios zusammenzuarbeiten und Teams zu bilden, um ihre Expertise zu erweitern.“ „Zusätzlich müssen alle Microsoft Mitarbeiter, inklusive unserer Studio-Teams, regelmäßig an Trainingsessions teilnehmen, die Themen wie Belästigung, Verhaltenskodex für Anbieter und mehr behandeln. Über die letzten paar Jahre hat Undead Labs einige positive Veränderungen durchgemacht und wir vertrauen auf die Richtung, in die das Team mit State of Decay 3 geht, einem unserer ambitioniertesten Open-World-Spiele in Entwicklung.“

Die Beschwerden über solches Verhalten haben sich gehäuft und die Personalabteilung von Microsoft hat sich dem Thema angenommen. Es gab in den vergangenen Jahren mehrere personelle Veränderungen bei Undead Labs, bis hin zu Führungspositionen. Aussagen ehemaliger Entwickler nach wurde ein Workshop gegen sexuelle Belästigung umgesetzt, der erste in dieser Art.

Mit diesen Maßnahmen soll das Studio auf den richtigen Weg gebracht werden und mit der Entwicklung von State of Decay 3 weiter voranschreiten. Und zwar in einer Art und Weise, wie es sich für ein modernes und interkulturelles Studio gehört.

Vorwürfe von Mobbing und Sexismus kommen in der Gaming-Branche leider immer häufiger vor und scheinen ein Industrie-weites Problem zu sein. Betroffene sprechen aber immer häufiger offen darüber und so kann daran gearbeitet werden. Dies sind richtige und wichtige Schritte für die Zukunft!

Ein derzeitiger Entwickler von Undead Labs fügte noch optimistisch hinzu: „Es könnte so ein cooles Spiel werden und wir arbeiten mit so großartigen Menschen zusammen daran – und ich hoffe, wir werden die furchtbaren Verhaltensmuster der vergangenen paar Jahre nicht wiederholen.“