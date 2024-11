Under Defeat: Arcade-Klassiker erscheint im Dezember

Autor:, in / Under Defeat

Der Arcade-Klassiker Under Defeat ist startklar und erscheint am 5. Dezember 2024 für Konsolen.

Clear River Games, ein auf klassische und Retro-Spiele spezialisierter Videospiel-Publisher, gab heute in Zusammenarbeit mit dem japanischen Publisher und Entwickler City Connection bekannt, dass der gefeierte Arcade-Shooter Under Defeat ab dem 5. Dezember 2024 für PS4, PS5 und Nintendo Switch erhältlich sein wird.

Under Defeat ist physisch auf PS5 und Nintendo Switch, digital auf PS4, PS5 und Nintendo Switch sowie digital auf Xbox und für PC über Steam (veröffentlicht von City Connection) erhältlich und stellt die ultimative Version des frenetischen Shooters dar, die im Westen komplett mit DLC-Inhalten erscheint, die bisher nur in Japan erhältlich waren.

Die Entwicklung dieser neuen Version, die in einer alternativen Geschichte angesiedelt ist, in der der totale Krieg ausgebrochen ist, liegt in den fähigen Händen von City Connection unter der Leitung von Takehiro Eda und Zerodiv Fukushima Factory, die in der Shooter-Gemeinde für ihre hochwertigen Portierungen von Spielklassikern bekannt sind.

Under Defeat, ein beliebter Arcade-Shooter von G.rev, wurde ursprünglich 2005 veröffentlicht und hat dank seines hochoktanigen Gameplays eine große Fangemeinde angezogen.

Ein oder zwei Spieler übernehmen die Kontrolle über einen schwer bewaffneten Hubschrauber und nehmen es mit einem pausenlosen Angriff von Kämpfern auf einem halb-isometrischen Spielfeld auf, mit der einzigartigen Möglichkeit, Schüsse nach links oder rechts zu kippen, wenn man den Gegner angreift.

Under Defeat ist bekannt für seine explosive Grafik und sein hochintensives Gameplay und bietet nicht weniger als drei Spielmodi mit hohem Wiederspielwert, die alle unter der Aufsicht von G.rev.

Der Arcade-Modus ist eine originalgetreue Nachbildung des Arcade-Erlebnisses, mit einem 4:3-Verhältnis und einem pseudo-vertikalen Bildschirm.

Der New Order Mode passt das Spiel an moderne Bildschirme an und überträgt die adrenalingeladene Schießerei auf ein Breitbildformat von 16:9. Der New Order Mode+ bringt eine Vielzahl zusätzlicher Elemente ins Spiel, nicht zuletzt eine „WARNING GAUGE“, die den Spieler beim Schießen, Bombardieren und Ausweichen durch die Horden feindlicher Invasoren unterstützt und eine Risiko-Belohnungs-Mechanik einführt.

Darüber hinaus wird Under Defeat mit einem unglaublichen Soundtrack ausgeliefert, der von Videospiel-Musikveteran Shinji Hosoe (Ridge Racer-Serie, Tekken-Serie usw.) und seiner Firma Super Sweep neu eingespielt wurde.