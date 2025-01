Under Defeat: Release-Termin im Februar verkündet

Autor:, in / Under Defeat

Under Defeat war ursprünglich für Dezember 2024 geplant. Jetzt wurde der finale Release-Termin im Februar 2025 verkündet.

Nach einiger Zeit des Wartens und der Vorfreude könnt ihr euch auf die ultimative Ausgabe des legendären Hubschrauber-Shooters Under Defeat freuen, die am 6. Februar für alle großen Spielplattformen veröffentlicht wird.

Der Titel wird physisch auf PS5 und Nintendo Switch erhältlich sein, digital auf PS4, PS5 und Nintendo Switch, mit digitalen Versionen auf Xbox und für PC über Steam (veröffentlicht von City Connection).

Für den Fall, dass ihr eine Auffrischung benötigt, bringen wir euch auf den neuesten Stand.

Under Defeat, ursprünglich 2005 von G.rev veröffentlicht, ist ein energiegeladener Arcade-Shooter, in dem die Spieler einen schwer bewaffneten Hubschrauber in einer vom Krieg gezeichneten alternativen Geschichte steuern.

Es bietet coole 3D-Grafiken und ein wirklich intensives Kampf-Gameplay. Die Entwicklung von Under Defeat liegt in den mehr als fähigen Händen von City Connection unter der Leitung von Takehiro Eda und Zerodiv Fukushima Factory, die in der Shooter-Gemeinde für ihre hochwertigen Portierungen klassischer Spiele bekannt sind.

Weitere Details gibt es in dieser Undear Defeat News.