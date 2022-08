Under the Waves: Narratives Adventure spielt in der Nordsee

Autor:, in / Under the Waves

Under the Waves ist ein neues narratives Abenteuerspiel des Entwicklers Parallel Studio, das Spieler in die Nordsee führt.

Under the Waves ist ein narratives Abenteuerspiel über die verschlingende Macht der Trauer. In den Tiefen der Nordsee in den techno-futuristischen 1970er Jahren kämpft der Berufstaucher Stan darum, einen lebensverändernden Verlust zu überwinden und eine neue Zukunft anzustreben.

Die Isolation der Tiefsee ist eine passende Manifestation seines Gemütszustands, und während Stan sich immer weiter in seine selbst auferlegte Einsamkeit zurückzieht, beginnt er weit unter den Wellen seltsame Ereignisse zu erleben. Schließlich muss er eine schwierige Entscheidung treffen… für immer in der Tiefe verloren bleiben oder sich an die Oberfläche und in den Rest seines Lebens befreien.

Das Spiel wird von Parallel Studio entwickelt und von Quantic Dream auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, und PC via Steam und Epic Game Store veröffentlicht.