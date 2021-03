Undertale: Physische Version und Collector’s Edition angekündigt

Das preisgekrönte Rollenspiel Undertale ist ab sofort für Xbox One als Download erhältlich und zudem Teil des Xbox Game Pass.

Wie nun auf dem offiziellen Twitter-Account des Spiels bekannt gegeben wurde, werden sowohl eine physische Version als auch eine Collector‘s Edition erscheinen und über fangamer.com vertrieben werden.

Erstmals erschien das vom Indie-Entwickler Toby Fox entwickelte Rollenspiel im Jahre 2015 für den PC. In den folgenden Jahren wurde der Titel zudem für Playstation 4, PlayStation Vita und Nintendo Switch veröffentlicht.

Bereits kurz nach seiner ersten Veröffentlichung erhielt Undertale überwiegend sehr gut Kritiken die besonders die Geschichte, die Charaktere und das Kampfsystem hervorhoben. Von verschiedenen Gaming-Publikationen wurde es sogar als Spiel des Jahres nominiert. Bis heute steht das Rollenspiel bei einer durchschnittlichen Metacritic-Wertung von 92.

Physical editions are also available if that's what you're in to. Check https://t.co/hMvkLGOIgz for more info. pic.twitter.com/fEO2Dnbx2I

— UNDERTALE / DELTARUNE (@UnderTale) March 15, 2021