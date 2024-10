Undisputed: Box-Videospiel steigt diese Woche in den Ring

Autor:, in / Undisputed

Mit dem Launch-Trailer machen sich Spieler schon einmal warm, wenn sie diese Woche mit Undisputed in den Ring steigen.

Steel City Interactive, in Zusammenarbeit mit PLAION, wird das Box-Videospiel Undisputed am 11. Oktober 2024 veröffentlichen. Als erstes großes Boxspiel seit über einem Jahrzehnt definiert Undisputed das Genre mit seinem authentischen Gameplay, dem umfangreichen lizenzierten Aufgebot an Boxerinnen und Boxern und der innovativen Kampfmechanik neu.

Wer die digitale Deluxe WBC Edition erwirbt, kann sogar bereits ab sofort noch vor dem Launch spielen und erhält zudem exklusive Inhalte.

Nach einer Early-Access-Phase, die im Januar 2023 begann, wurde Undisputed als Reaktion auf das Feedback der Fans kontinuierlich weiterentwickelt. Mit der offiziellen Veröffentlichung erwartet die Spieler ausgefeiltes Gameplay, verfeinerte Animationen und verbesserte Bewegungen für ein unvergleichliches Boxerlebnis.

Das Spiel zeichnet sich durch seine Liebe zum Detail aus und beinhaltet fortschrittliche Bewegungssysteme, über 60 Schlagvariationen und eine dynamische Physik-Engine. Ein ausgeklügeltes Steuerungssystem sorgt für ein strategisches Gleichgewicht zwischen Angriff und Verteidigung, wobei Timing, Kombinationen und Bewegungen im Ring entscheidend für den Sieg sind.

Undisputed enthält über 70 reale Boxerinnen und Boxer – unvergessene Legenden wie auch Ikonen der Gegenwart – in verschiedenen Gewichtsklassen. Jeder lizenzierte Kämpfer ist mit realistischen Werten und Eigenschaften ausgestattet, die seinem realen Gegenstück entsprechen.

Ob aktuelle Superstars wie Tyson Fury oder Katie Taylor oder Legenden wie Joe Frazier oder Roy Jones Jr. – Undisputed bietet die größte und realistischste Starbesetzung des Jahres im Boxsport. Das Spiel enthält reale Boxverbände wie WBC, WBO und IBF, ikonische Veranstaltungsorte und Fitnessstudios wie Coldwell’s Gym und die Kingdom Arena sowie Boxausrüstung und -bekleidung von Marken wie Empire, Everlast und Rival.

Das Spiel bietet mehreren Modi, darunter Einzelspieler, lokaler und Online-Multiplayer sowie einen umfassenden Karrieremodus, in dem die Spieler ihre eigenen Kämpfer erstellen können, um der Undisputed-Champion der Welt zu werden.

Bei Undisputed gibt es auch etwas auf die Ohren denn der kraftvolle, lizenzierte Soundtrack, vereint das Beste aus US-Hip-Hop und UK-Rap. Lupe Fiasco, der mit einem Grammy ausgezeichnete amerikanische Rapper und Plattenproduzent, hat den Track P4P aus dem Launch-Trailer speziell für Undisputed geschrieben.

Der Launch-Trailer, der von Box-Analyst Akin ‚AK‘ Reyes gesprochen wird, zeigt, wie Undisputed mit Sorgfalt und Leidenschaft von engagierten Boxfans in enger Zusammenarbeit mit der Welt des Boxens entwickelt wurde, um eine noch nie dagewesene Tiefe und Authentizität zu vermitteln.

Die Standard Edition kann vorbestellt werden, während die digitale Deluxe WBC Edition bereits ab sofort erhältlich ist neben exklusiven Kämpfern und Markenbekleidung auch einen frühen Zugang zur Vollversion bietet.