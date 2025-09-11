Undisputed: Championship Edition angekündigt

Steel City Interactive kündigt in Zusammenarbeit mit PLAION die Undisputed Championship Edition an. Das hochkarätige Paket folgt auf ein ganzes Jahr voller DLCs und neuer Kämpfer, darunter aktuelle und legendäre Boxer, neue ikonische Kampfschauplätze sowie Marken- und Bekleidungsoptionen zur individuellen Gestaltung der Kämpfer.

Auf dem Cover dieser neuen Edition ist Terence Crawford, der mehrfache Weltmeister im Super-Mittelgewicht zu sehen.

Crawford gesellt sich zu Canelo Álvarez als Coverstar von Undisputed, nur wenige Tage vor dem Kampf der Champions am 13. September in Las Vegas. Crawford ist bekannt für seine Fähigkeit, sich während des Kampfes anzupassen, seine Gegner zu analysieren und mit Präzision zu besiegen. Mit einem der komplettesten und intelligentesten Boxstile im heutigen Sport ist er die perfekte Wahl für das Cover der Undisputed Championship Edition.

Die Undisputed Championship Edition wird zusätzlich den aktuellen Boxer Terence Crawford enthalten und vier DLCs umfassen: das WBC-Paket, das Iron & Steel-Paket, das Mexican Monster-Paket und ein weiteres neues Paket, das in Kürze vorgestellt wird. Außerdem erhalten alle bestehenden Spieler den zusätzlichen, aktuellen Boxer Crawford kostenlos.

Als erstes großes Boxspiel seit über einem Jahrzehnt definiert Undisputed das Genre mit seinem authentischen Gameplay, seiner umfangreichen Liste lizenzierter Boxer und seiner innovativen Kampfmechanik neu.

Features

Innovatives und authentisches Box-Gameplay: Revolutionäre Fußarbeit-Mechanik, einschließlich eines Modifikators für lockere Bewegungen, mit dem Sie sich mühelos im Ring bewegen können. Schlagen Sie aus verschiedenen Winkeln und Richtungen zu. Täuschen Sie an, um eine Falle zu stellen und zu kontern. Alle Werkzeuge, die Sie brauchen, um ein Meister der Verteidigung zu werden. Weichen Sie Schlägen aus, winden Sie sich, ducken Sie sich und blocken Sie.

Revolutionäre Fußarbeit-Mechanik, einschließlich eines Modifikators für lockere Bewegungen, mit dem Sie sich mühelos im Ring bewegen können. Schlagen Sie aus verschiedenen Winkeln und Richtungen zu. Täuschen Sie an, um eine Falle zu stellen und zu kontern. Alle Werkzeuge, die Sie brauchen, um ein Meister der Verteidigung zu werden. Weichen Sie Schlägen aus, winden Sie sich, ducken Sie sich und blocken Sie. Voll lizenziert mit namhaften Talenten und Marken: Über 80 lizenzierte Kämpfer, von legendären Namen wie Roy Jones Jr., Joe Frazier und Sugar Ray Robinson bis hin zu modernen Boxchampions wie Canelo Alvarez, Terence Crawford und Tyson Fury. Eine spannende Frauenliga mit Stars wie Katie Taylor, Jessica McCaskill, Natasha Jonas und Ebanie Bridges. Der WBC, British Boxing Board of Control und andere reale Boxorganisationen.

Über 80 lizenzierte Kämpfer, von legendären Namen wie Roy Jones Jr., Joe Frazier und Sugar Ray Robinson bis hin zu modernen Boxchampions wie Canelo Alvarez, Terence Crawford und Tyson Fury. Eine spannende Frauenliga mit Stars wie Katie Taylor, Jessica McCaskill, Natasha Jonas und Ebanie Bridges. Der WBC, British Boxing Board of Control und andere reale Boxorganisationen. Immersives Boxerlebnis: Unglaublich detaillierte Boxermodelle unter Verwendung der neuesten Scan-Technologie. Mehrere lizenzierte und fiktive Kampfstätten, darunter Micky Wards Box2Burn, Coldwells Gym, die WBC Arena und viele mehr. Realistische Verletzungen, dynamischer Schweiß und Gesichtsverformungen.

Die Championship Edition erscheint am 21. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC und wird die beste und umfangreichste Undisputed-Erfahrung bieten. Undisputed ist für PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S und PC auf Steam erhältlich.