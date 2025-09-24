Undisputed: Championship Edition schlägt im Oktober zu

Steel City Interactive kündigt Undisputed Championship Edition an, die im Oktober dieses Jahres für PC und Konsolen erscheint.

Steel City Interactive bringt in Zusammenarbeit mit PLAION die Undisputed Championship Edition auf den Markt.

Es stellt ein umfangreiches Inhaltspaket nach einem Jahr voller DLC-Packs und Neuzugängen im Kader dar, darunter aktuelle und legendäre Kämpfer, neuen ikonischen Kampfschauplätzen sowie Marken- und Bekleidungsoptionen zur individuellen Gestaltung des Kämpfers.

Die Championship Edition ist die beste Möglichkeit, Undisputed zu spielen, und wird für Boxfans am 21. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein.

Auf dem Cover dieser neuen Ausgabe ist der mehrfache Weltmeister im Super-Mittelgewicht, Terence Crawford, zu sehen. Crawford gesellt sich nur zwei Wochen nach seinem Champion-Kampf am 13. September in Las Vegas zu Canelo Álvarez als UNDISPUTED-Coverstar.

Crawford ist bekannt für seine Fähigkeit, sich während des Kampfes anzupassen, seine Gegner zu analysieren und mit Präzision zu besiegen. Mit einem der komplettesten und intelligentesten Boxstile im heutigen Sport ist er die perfekte Wahl für das Cover der UNDISPUTED Championship Edition.

Die UNDISPUTED Championship Edition wird einen zusätzlichen zeitgenössischen Terence Crawford enthalten und vier DLC-Pakete umfassen: das WBC-Paket, das Iron & Steel-Paket, das Mexican Monster-Paket und ein neues Paket, das in Kürze vorgestellt wird.

Außerdem erhalten alle bestehenden Spieler den zusätzlichen zeitgenössischen Crawford kostenlos.