Undisputed: Darf’s noch ein bisschen mehr Weltmeister sein?

Darf’s noch ein bisschen mehr Weltmeister sein? Der The Takeover DLC für Undisputed ist ab sofort verfügbar! Doppel-Champion Teofimo Lopez ist der Headliner des neusten Premium-Inhalts.

Teofimo Lopez ist bekannt für seine geschickten Konter, schnellen Kombinationen und athletischen Bewegungen, und er ist ein dynamischer, erfahrener Weltmeister in zwei Gewichtsklassen.

Von seinem Sieg über Lomachenko bis hin zum Gewinn der Weltmeistertitel im Junior-Weltergewicht hat er sich einen Namen als spektakulärer und fesselnder Kämpfer gemacht.

Lopez erhielt seinen Spitznamen „The Takeover“ aufgrund seines explosiven Aufstiegs in der Welt des Boxens und seiner mutigen, selbstbewussten Herangehensweise an den Sport.

Das The Takeover Pack erweitert Undisputed um brandneue Kämpfer und Legenden:

Emanuel Augustus , auch bekannt als „The Drunken Master“, war von Ende der 90er bis Anfang der 2010er Jahre ein talentierter Boxer. Er war bekannt für seinen sehr unkonventionellen, fast schon unberechenbaren Kampfstil, der ihn zu einem schwierigen Gegner machte.

Janibek Alimkhanuly ist ein hochbegabter und gefährlicher Mittelgewichtsboxer aus Kasachstan, der für seinen beeindruckenden Amateurhintergrund und seinen rasanten Aufstieg in der Profikarriere bekannt ist.

Sebastian Fundora ist ein in Amerika geborener Profiboxer und seine Eltern stammen aus Kuba und Mexico – zwei Ländern mit einer reichhaltigen Boxgeschichte. Er erregte schnell Aufmerksamkeit in der Superweltergewichtsklasse aufgrund seiner einzigartigen Kombination aus Größe, Reichweite und Kampfstil. Fundora ist 1,98 m groß und damit der größte aktive Boxweltmeister, was ihm den Spitznamen „Towering Inferno" einbrachte.

Tim Tsyzu ist ein australischer Profiboxer und entwickelt sich schnell zu einem der Topstars im Superweltergewicht. Obwohl er der Sohn des legendären ehemaligen Weltmeisters im Leichtweltergewicht, Kostya Tszyu, ist, hat er sich mit einer Mischung aus technischen Fähigkeiten, Kraft und einem unerbittlichen Kampfstil einen eigenen Namen in diesem Sport gemacht.

Diego Corrales war einer der spannendsten und talentiertesten Boxer der späten 1990er und frühen 2000er Jahre. Corrales, bekannt für seine kämpferische Mentalität, seine explosive Kraft und seine Bereitschaft zu dramatischen, hin und her wogenden Kämpfen, wurde aufgrund seiner unvergesslichen Kämpfe, die den Boxfans bleibende Erinnerungen bescherten, zu einer Legende in diesem Sport.

Das The Takeover Pack enthält außerdem brandneue Outfits für Canelo Alvarez, Terri Harper, Kell Brook, Roy Jones Jr. und Daniel Jacobs.

Diese neuen Inhalte folgen auf die bereits erhältlichen DLCs Mexican Monster, Iron and Steel und Problem Child und machen eine der umfangreichsten Kämpferriegen in einem Fighting Game noch größer und das Box-Erlebnis in Undisputed noch authentischer.

