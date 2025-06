Undisputed: David Benavidez ist der Headliner des neuen DLCs

Autor:, in / Undisputed

Steel City Interactive und PLAION haben den Premium-DLC Mexican Monster für Undisputed veröffentlicht.

Headliner unter den neuen Kämpfern ist David Benavidez, der für seine wuchtigen Schläge, seine unerbittlichen Kombinationen und seine furchteinflößende K.O.-Power bekannt ist. Er schließt sich der Undisputed-Rangliste neben einer Vielzahl aktueller Kämpfer, legendärer Champions und neuer Anpassungsmöglichkeiten an.

David Benavidez, der ungeschlagene zweifache WBC-Supermittelgewichts-Champion, hat eine makellose Bilanz von 28:0 (24 K.O.s). Benavidez sagte über seine Aufnahme in den Undisputed-Kader: „Ich bin sehr begeistert, in dem Videospiel Undisputed dabei zu sein. Es war mein lebenslanger Traum, in einem Boxspiel mitzuwirken, und jetzt ist es soweit.“

Das Mexican Monster Pack enthält außerdem:

Andy Ruiz Jr. – Der erste mexikanisch-amerikanische Schwergewichtsweltmeister, der vor allem durch seinen Sieg über Anthony Joshua 2019 bekannt wurde. Karriere-Rekord: 35-2 (22 K.O.s).

Robert Helenius – Der überragende finnische Schwergewichtler und ehemalige Europameister mit einer Bilanz von 32-5 (21 K.O.s).

Charles Martin – Ehemaliger IBF-Schwergewichtsmeister und Linkshänder mit einer Bilanz von 29-4-1 (26 K.O.s).

Fernando Vargas – Zweifacher Weltmeister und Olympiateilnehmer von 1996, bekannt für seinen wilden Stil und seine offensive Vorgehensweise.

Héctor „Macho“ Camacho – Ein blitzschneller, extravaganter dreifacher Weltmeister im Schwergewicht, der in jedem Kampf Stil und Substanz zeigte.

Sugar Ray Leonard ’87 – Das Mitglied der Hall of Fame kehrt in seinem Comeback-Jahr zurück und zeigt die Geschmeidigkeit und Genauigkeit, die seinen legendären Sieg über Marvelous Marvin Hagler ausmachte.

Das Mexican Monster Pack bietet außerdem alternative Ring-Outfits für Eddie Hall, Ricky Hatton und Natasha Jonas, die eine weitere Anpassung der Kämpfers im Ring ermöglichen. Darüber hinaus gibt es alternative Outfits, die legendäre Karrieremomente von Sugar Ray Robinson, Carl Froch und Oleksandr Usyk (gegen AJ) nachstellen.

Zusätzlich erhält Undisputed als Teil eines kostenlosen Updates neue nicht spielbare Charaktere: Guillermo Heredia, ein Elite-Kraft- und Konditionstrainer, und Steve Kim, ein langjähriger Boxjournalist und Kommentator.

Neben den Premium-Inhalten gibt es einen kostenlosen Patch für alle Undisputed-Spieler, der Folgendes beinhaltet:

Multi-Queue: man kann nun einen Kämpfer in allen Gewichtsklassen auswählen, wenn man sich in die Queue für Online-Kämpfe begibt

Verbesserte Beleuchtung und Grafik an allen Austragungsorten auf PC-Ultra-Einstellungen und Xbox Series X

Alle Gewichtsklassen sind jetzt für das Online-Spiel verfügbar

Eine vollständige Übersicht über den Patch gibt es hier. Dieser DLC ist die dritte große Inhaltserweiterung nach den Iron and Steel- und Problem Child-Packs, die eine der umfangreichsten Kämpferriegen in einem Fighting Game noch größer und das Box-Erlebnis in Undisputed noch authentischer macht.

Das Mexican Monster Pack und das kostenlose Update stehen ab sofort zum Download bereit. Undisputed ist für PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S und PC Steam erhältlich.