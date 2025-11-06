Undisputed: Exklusives Musikvideo mit Bugzy Malone

Steel City Interactive hat in Zusammenarbeit mit dem britischen Rapper, Schauspieler und gelegentlichen Showboxer Bugzy Malone ein exklusives Musikvideo zu seinem Song „Undisputed“ veröffentlicht, das vom Spiel inspiriert wurde.

Zur Feier der jüngsten Veröffentlichung der Undisputed Championship Edition zeigt das besondere Musikvideo den bekannten britischen Boxprofi Conor Benn. Der Song „Undisputed“ kann als kraftvolles Statement für Selbstbewusstsein und Durchhaltevermögen gesehen werden.

In den Texten nutzt Bugzy Boxmetaphern, um seine Karriere mit einem Boxkampf zu vergleichen: hartes Training, das Stellen gegen Gegner (Rivalen oder Zweifler) und das triumphale Hervorgehen als Sieger.

Bugzy Malone, der selbst ein großer Boxfan ist, wurde dem Spiel ebenfalls als spielbarer Kämpfer hinzugefügt, zusammen mit Skye Nicholson, Jake LaMotta und Lupe Fiasco, im jüngsten kostenlosen Inhaltsupdate von Undisputed. Die Undisputed Championship Edition steht euch jetzt zum Download auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam zur Verfügung.

Schaut euch den Musiktrailer hier an: